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Головна Економіка Поїздка "З модельного берете?": провідниця УЗ стала зіркою соцмереж

"З модельного берете?": провідниця УЗ стала зіркою соцмереж

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 10:33
Провідниця УЗ стала зіркою в Threads: чим вона вразила пасажирів
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Попри війну та постійні атаки, в Україні не зупиняються потяги Укрзалізниці. Навіть у важкий час провідниці знаходять можливість підняти настрій пасажирам. На одному з рейсів пасажири захопилися неймовірною красою працівниці залізниці.

Відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Українці захоплюються красою провідниці

В мережу потрапили кадри із красивою та доглянутою провідницею. У білявки струнка фігура та довгі ноги, охайна та випрасувана форма та стильна укладка із макіяжем.

Попри важку роботу та спеку, жінка зустрічає пасажирів у черевиках на підборах. Дехто з користувачів мережі написав, що красива жінка працює на рейсі Київ — Трускавець.

"Укрзалізниця, ви провідниць з модельного берете?", — підписала кадри мандрівниця. 

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"Мені аж соромно стало. Я тут у спокійній Польщі три дні з немитою головою, а ця шикарна леді в країні де йде війна — виглядає як богиня".

"Я якось їхала з цією пані. У вагоні було чисто як в хорошому готелі, вона по-моєму і вночі не лягала. Дуже дякую! Випишіть премію".

"Я завжди у приємному здивуванні, коли у людей на роботі такі зачіски. Це ж які круті. Знайшли сили, час і бажання".

"Їхали Трускавець-Київ, вона завжди посміхалась, у вагоні чисто. Вона вночі навіть не лягала, цінуйте такого співробітника. Перебували з нею, наче в готелі. За її красу та посмішку ,дали їй шоколадку до чаю".

"По зовнішньому вигляді провідниці можу зразу запевнити, що у вагоні в неї так само все красиво". 

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці. 

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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