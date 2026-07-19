Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка "Из модельного берете?": проводница УЗ стала звездой соцсетей

"Из модельного берете?": проводница УЗ стала звездой соцсетей

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 10:33
Проводница УЗ стала звездой в Threads: чем она поразила пассажиров
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныца. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на войну и постоянные атаки, поезда Укрзализныци в Украине продолжают курсировать. Даже в тяжелые времена проводницы находят возможность поднять настроение пассажирам. На одном из рейсов пассажиры были восхищены невероятной красотой сотрудницы железной дороги.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Украинцы восхищаются красотой проводницы

В сеть попали кадры с красивой и ухоженной проводницей. У блондинки стройная фигура и длинные ноги, опрятная и выглаженная форма, а также стильная прическа и макияж.

Несмотря на тяжелую работу и жару, женщина встречает пассажиров в туфлях на каблуках. Некоторые пользователи сети написали, что красивая женщина работает на рейсе Киев — Трускавец.

"Укрзализныця, вы проводниц из модельного агентства набираете?", — подписала снимки путешественница.

Читайте также:

"Мне даже стало стыдно. Я здесь, в спокойной Польше, три дня с немытой головой, а эта шикарная леди в стране, где идет война, — выглядит как богиня".

"Я как-то ехала с этой дамой. В вагоне было чисто, как в хорошем отеле, она, по-моему, и ночью не ложилась спать. Большое спасибо! Выпишите премию".

"Я всегда приятно удивляюсь, когда у людей на работе такие прически. Это же как круто. Нашли силы, время и желание".

"Ехали Трускавец–Киев, она всегда улыбалась, в вагоне чисто. Она ночью даже не ложилась спать, цените такого сотрудника. Находились с ней, как будто в отеле. За её красоту и улыбку подарили ей шоколадку к чаю".

"По внешнему виду проводницы могу сразу заверить, что в вагоне у неё всё так же красиво".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации