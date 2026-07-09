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Главная Экономика Поездка "3000 км по Украине" от УЗ: на каких поездах можно бесплатно путешествовать в июле

"3000 км по Украине" от УЗ: на каких поездах можно бесплатно путешествовать в июле

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 17:30
«3000 км по Украине» от УЗ: список рейсов, на которых действует программа в июле 2026 года
Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается лето, и многие путешественники стараются не упустить возможность посетить новые уголки страны и Европы. Однако даже в пиковый период пассажиры могут сэкономить на поездках на поездах Укрзализныци. Так, на части направлений сейчас действует программа "3000 км по Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Бесплатные поездки "3000 км по Украине" от УЗ

Перевозчик напомнил, что в рамках программы пассажир может использовать 3000 км на внутренние рейсы в течение года.

Бесплатные билеты формируются автоматически. Система продаж анализирует заполняемость поездов и в режиме реального времени может открывать для оформления только те места, которые с высокой вероятностью могут остаться непроданными при обычной продаже.

Больше всего бесплатных рейсов доступно именно в непиковый период — в январе-феврале и в первых числах ноября. В это время пассажиропоток снижается на 30–50 %, и перевозчик может предложить больше маршрутов.

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В июле программа "3000 км по Украине" действует на следующих поездах дальнего следования:

  • № 45 и № 113 Харьков — Ужгород — Харьков;
  • № 719/720 Харьков — Киев — Харьков;
  • № 066/779 и № 776/775 Киев — Сумы — Киев;
  • № 143/144 Киев/Рахов — Сумы — Киев;
  • № 86 и № 128 Львов — Запорожье — Львов;
  • № 101/102 Киев — Николаев/Лозовая — Киев;
  • №110 Львов — Николаев — Львов;
  • № 122 Киев — Николаев — Киев;
  • № 201–208 Николаев — Херсон — Николаев;
  • № 103/104 Львов — Лозовая — Львов;
  • №141/142 Ивано-Франковск — Чернигов — Ивано-Франковск;
  • №753/754 Киев — Жмеринка — Киев.

Кроме того, программой 3000 км по Украине можно воспользоваться на региональных рейсах:

  • № 804 Львов — Ровно — Львов;
  • № 811/812 Харьков — Изюм — Харьков;
  • № 825/826 Хмельницкий — Львов — Хмельницкий;
  • № 834 Запорожье — Днепр — Запорожье;
  • № 881/882 и № 883/884 Гребенка — Киев-Волынский — Гребенка;
  • № 886 Славутич/Чернигов — Киев-Волынский;
  • № 892 Мотовиловка — Славутич — Киев-Волынский;
  • № 893/894 Конотоп — Киев — Нежин;
  • № 896 Шостка — Фастов — Шостка;
  • № 897/898 Нежин — Киев-Волынский — Нежин;
  • № 831/832 и № 833/834 Львов — Чоп — Львов;
  • № 835 Львов — Ужгород — Львов;
  • № 857/858 Киев — Хмельницкий — Киев.

В УЗ предупредили пассажиров, что перечень этих рейсов может меняться в зависимости от спроса, загруженности и общей ситуации с перевозками.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые люди имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте. Но на практике перевозчики иногда отказывают льготникам. Поэтому важно знать, кому не нужно платить за проезд летом 2026 года и что делать, если ваши права нарушают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что услугами Укрзализныци ежедневно пользуется много украинцев. Для отдельных категорий пассажиров действуют льготы: одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. При этом некоторые льготы действуют не весь год, а только в определенные периоды.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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