«3000 км по Украине» от УЗ: список рейсов, на которых действует программа в июле 2026 года

Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается лето, и многие путешественники стараются не упустить возможность посетить новые уголки страны и Европы. Однако даже в пиковый период пассажиры могут сэкономить на поездках на поездах Укрзализныци. Так, на части направлений сейчас действует программа "3000 км по Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Бесплатные поездки "3000 км по Украине" от УЗ

Перевозчик напомнил, что в рамках программы пассажир может использовать 3000 км на внутренние рейсы в течение года.

Бесплатные билеты формируются автоматически. Система продаж анализирует заполняемость поездов и в режиме реального времени может открывать для оформления только те места, которые с высокой вероятностью могут остаться непроданными при обычной продаже.

Больше всего бесплатных рейсов доступно именно в непиковый период — в январе-феврале и в первых числах ноября. В это время пассажиропоток снижается на 30–50 %, и перевозчик может предложить больше маршрутов.

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В июле программа "3000 км по Украине" действует на следующих поездах дальнего следования:

№ 45 и № 113 Харьков — Ужгород — Харьков;

№ 719/720 Харьков — Киев — Харьков;

№ 066/779 и № 776/775 Киев — Сумы — Киев;

№ 143/144 Киев/Рахов — Сумы — Киев;

№ 86 и № 128 Львов — Запорожье — Львов;

№ 101/102 Киев — Николаев/Лозовая — Киев;

№110 Львов — Николаев — Львов;

№ 122 Киев — Николаев — Киев;

№ 201–208 Николаев — Херсон — Николаев;

№ 103/104 Львов — Лозовая — Львов;

№141/142 Ивано-Франковск — Чернигов — Ивано-Франковск;

№753/754 Киев — Жмеринка — Киев.

Кроме того, программой 3000 км по Украине можно воспользоваться на региональных рейсах:

№ 804 Львов — Ровно — Львов;

№ 811/812 Харьков — Изюм — Харьков;

№ 825/826 Хмельницкий — Львов — Хмельницкий;

№ 834 Запорожье — Днепр — Запорожье;

№ 881/882 и № 883/884 Гребенка — Киев-Волынский — Гребенка;

№ 886 Славутич/Чернигов — Киев-Волынский;

№ 892 Мотовиловка — Славутич — Киев-Волынский;

№ 893/894 Конотоп — Киев — Нежин;

№ 896 Шостка — Фастов — Шостка;

№ 897/898 Нежин — Киев-Волынский — Нежин;

№ 831/832 и № 833/834 Львов — Чоп — Львов;

№ 835 Львов — Ужгород — Львов;

№ 857/858 Киев — Хмельницкий — Киев.

В УЗ предупредили пассажиров, что перечень этих рейсов может меняться в зависимости от спроса, загруженности и общей ситуации с перевозками.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые люди имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте. Но на практике перевозчики иногда отказывают льготникам. Поэтому важно знать, кому не нужно платить за проезд летом 2026 года и что делать, если ваши права нарушают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что услугами Укрзализныци ежедневно пользуется много украинцев. Для отдельных категорий пассажиров действуют льготы: одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. При этом некоторые льготы действуют не весь год, а только в определенные периоды.