Инклюзивное купе УЗ: как оно выглядит и чем удобно для пассажиров (фото)

Человек в инвалидном кресле путешествует на поезде. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар летних отпусков купить билеты практически невозможно. Одной из пассажирок Укрзализныци удалось "разобрать" места на поезде "Днепр — Хмельницкий". Однако её купе оказалось специально оборудованным для людей с инвалидностью.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница 29.yulia в TikTok, передает Новини.LIVE.

Чем инклюзивное купе УЗ отличается от обычного

Пассажирка рассказала, что воспользовалась автовыкупом и приобрела билеты за несколько часов до отправления. Она показала отдельные нижние места для людей с ограниченными возможностями. В таком купе в разы просторнее, чем в обычном.

Над верхней полкой нет третьей полки, что делает поездку в разы более комфортной. Установлен довольно большой столик для пассажиров.

В купе также есть специальные держатели для костылей и тростей, а также кнопка "Sos" на случай, если пассажиру станет плохо и понадобится помощь.

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"Это свободное место, здесь нет закрепленных мест. Думаю, оно, возможно, предназначено для сопровождающих. Это купе находится дальше, отдельно от всех основных", — поделилась она.

Пассажирка добавила, что туалет в таких вагонах больше, чем обычный. Он также полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках.

Ранее Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE рассказывали, что проводница Укрзализныци стала звездой сети. Пассажиры похвалили её красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.