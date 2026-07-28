Билеты УЗ: можно ли восстановить, если они были приобретены в железнодорожной кассе

Билеты УЗ. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто выбирают для путешествий поезда Укрзализныци. Пассажиры не всегда имеют возможность приобрести билеты на рейс онлайн. Перевозчик пояснил, что можно восстановить посадочный талон, если вы покупали его в кассе и случайно забыли дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Укрзализныци в социальной сети Threads.

Можно ли восстановить билеты УЗ, приобретенные в кассе вокзала

Один из пассажиров поинтересовался у перевозчика, можно ли каким-либо образом восстановить посадочные талоны, которые были приобретены офлайн в кассе.

"Должны были ехать на поезде из Одессы в Полтаву, билеты были куплены заранее, но случилось так, что за 3 часа до отправления поезда я обнаружил, что билеты остались дома", — поделился пассажир.

На горячей линии УЗ объяснили, что даже несмотря на то, что у пассажира есть фото билетов, их не смогут ни восстановить, ни пропустить в вагон.

Читайте также:

Перевозчик пояснил, что мобильное приложение и кассовая система работают в разных информационных контурах.

"Приложение является интерфейсом к онлайн-системе продаж, тогда как кассы используют отдельную систему оформления проездных документов. Поэтому бумажный билет, приобретенный в кассе, автоматически не может отобразиться в приложении. Например, это похоже на покупку товара в офлайн-магазине и в интернет-магазине одной сети", — пояснили в компании.

Перевозчик добавил, что, несмотря на то, что обе покупки относятся к одной компании, данные хранятся в разных системах, которые не синхронизируются в режиме реального времени.

В УЗ пообещали рассмотреть предложение о возможности добавления бумажного билета в приложение по его номеру или QR-коду.

Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нем больше пространства для пассажиров. Также над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку еще более комфортной.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.