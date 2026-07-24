Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выбор за украинцами: что грозит владельцам собак и котов в августе 2026 года

Выбор за украинцами: что грозит владельцам собак и котов в августе 2026 года

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 13:06
Штрафы для владельцев животных в августе: как могут наказать недобросовестных хозяев
Штрафы для владельцев животных. Фото: Unsplash, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Домашние животные требуют правильного содержания, ухода и заботы. За нарушение украинского законодательства владельцам четырехлапых питомцев грозит строгая ответственность. Мы выяснили, что запрещено делать гражданам и какие штрафы придется заплатить в августе 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

Штрафы для владельцев собак и кошек

Чаще всего украинцев штрафуют за несоблюдение требований статьи 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек". Владельцы домашних питомцев должны:

  • осуществлять регистрацию животных;
  • держать четырехлапых только в разрешенных местах;
  • выгуливать в общественных местах породы, внесенные в Перечень опасных, только в наморднике и на поводке;
  • убирать за собаками экскременты на улице.

Нарушение этих требований влечет за собой штраф в размере 170-340 грн. Если привлекут к ответственности повторно в течение года, то финансовая санкция увеличится до 340-510 грн. За перечисленные действия, в результате которых был причинен вред здоровью человека или его имуществу, грозит штраф от 1 700 до 3 400 грн плюс конфискация животного.

Гораздо большие расходы ждут владельцев собак и кошек в случае жестокого обращения. Статья 89 КУоАП устанавливает штраф в размере 3 400-5 100 грн за издевательства над животными, даже бездомными. До 8 500 грн заплатят украинцы, повторно привлеченные к административной ответственности в течение года.

Читайте также:

Можно ли брать собаку на пляж

Ранее мы рассказывали, нет ли в украинском законодательстве запрета на пребывание с домашним животным возле моря, реки, озера или другого водоема. Летом можно встретить людей с четырехлапыми питомцами, которые спасаются от жары в воде.

Закон "О защите животных от жестокого обращения" не ограничивает право на такой отдых. То есть для владельцев прямого запрета на посещение пляжа с собакой или котом не существует. В то же время правила пользования водоемами могут устанавливать органы местного самоуправления, администрации отелей и курортов.

Необходимо искать на пляже знак о недопущении животных или, напротив, разрешении на его посещение с четырехлапыми друзьями. Игнорирование правил может привести к штрафу.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, за что штрафуют ФЛП на общей системе налогообложения. Закон требует вести товарный учет, а его отсутствие строго наказывается. Мы разобрались, кто должен иметь документы и на какую продукцию распространяется эта норма.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцев штрафуют за некоторые банковские переводы. Речь идет о получении средств на личную карту за проданные товары или оказанные услуги. Граждане должны регистрировать ФЛП и принимать оплату на предпринимательский счет.

штрафы собака домашние питомцы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации