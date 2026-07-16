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Главная Экономика Штраф до 5 100 грн: что запрещено делать в квартире и подъезде в Украине

Штраф до 5 100 грн: что запрещено делать в квартире и подъезде в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 09:05
Штрафы для жильцов многоэтажек: что запрещено делать в квартире и подъезде
Молодая женщина сидит на лестнице в подъезде дома, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы квартир имеют право делать ремонт и обустраивать жилье по своему усмотрению, однако это право не является безграничным. Закон разрешает изменять внутреннюю отделку помещения, но запрещает вмешиваться в общее имущество дома, нарушать правила пожарной безопасности или создавать неудобства для соседей. В ряде случаев за такие действия предусмотрены административные штрафы.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Какой ремонт можно делать без разрешений

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины, владелец квартиры может самостоятельно проводить косметический ремонт. Без дополнительных согласований разрешается:

  • красить стены и потолок;
  • клеить обои;
  • укладывать плитку;
  • заменять напольное покрытие;
  • обновлять внутреннюю отделку помещений.

В то же время при перепланировке следует учитывать, что не все конструкции принадлежат исключительно владельцу квартиры. Запрещено самовольно изменять несущие стены или вмешиваться в элементы, являющиеся общей собственностью всех жильцов дома.

К такому имуществу относятся, в частности, межэтажные перекрытия, стояки водоснабжения, канализации и отопления, а также другие инженерные коммуникации.

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Отдельные требования касаются системы отопления. Самостоятельно переносить, демонтировать или устанавливать радиаторы другой мощности без утвержденного проекта не разрешается.

Почему нельзя оставлять вещи в подъезде

Лифты, лестничные клетки, коридоры, тамбуры, технические помещения, инженерные сети и придомовая территория являются общей собственностью всех совладельцев многоквартирного дома.

Именно поэтому загромождать места общего пользования личными вещами запрещено. Велосипеды, детские коляски, шкафы, старая мебель и другие предметы могут препятствовать эвакуации людей во время чрезвычайной ситуации и нарушать требования пожарной безопасности.

За такие нарушения законодательство предусматривает штраф:

  • для граждан — от 1 700 до 3 400 гривен;
  • для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 3 400 до 5 100 гривен.

Какое наказание грозит за курение в подъезде

Курить запрещено во всех местах общего пользования многоквартирного дома. Запрет распространяется на:

  • подъезды;
  • лифты;
  • тамбуры;
  • лестничные клетки;
  • другие общие помещения.

За нарушение этих правил предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 51 до 170 гривен.

Кроме того, если табачный дым с балкона или через открытые окна систематически попадает в квартиры соседей и мешает им пользоваться своим жильем, они имеют право требовать прекращения такого нарушения.

Когда нельзя шуметь и делать ремонт

Для жильцов многоквартирных домов действуют правила соблюдения тишины.

Запрещено создавать чрезмерный шум — включать громкую музыку, громко петь, кричать или использовать другие источники шума — с 22:00 до 08:00.

Для ремонтных работ установлены отдельные временные ограничения. В будние дни выполнять работы, сопровождающиеся сильным шумом, нельзя с 21:00 до 08:00.

В праздничные и официальные нерабочие дни проводить шумный ремонт запрещено в течение всего дня, если на это не дали согласия жильцы соседних квартир.

Перед началом ремонта владелец или арендатор жилья должен заранее уведомить соседей о планируемых работах. Это поможет избежать конфликтов и не нарушать требования действующего законодательства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам будут бесплатно предоставлять домики в селе. Жилье будет передаваться в пользование сроком на три года. По взаимному согласию сторон этот срок можно будет продлить.

Также Новини.LIVE писали, при каких обстоятельствах можно лишиться жилья, полученного в подарок. Договоры дарения квартир, домов или другой недвижимости чаще всего заключаются между близкими родственниками. Однако в некоторых случаях документ могут признать недействительным.

квартиры штрафы многоэтажка
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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