Взнос за трудоустройство людей с инвалидностью: кто должен платить и какие штрафы грозят

Женщина сидит за столом. Фото: Pexels

Работодатели в Украине обязаны регулярно уплачивать взнос на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Однако это требование распространяется не на всех представителей бизнеса. Мы выяснили, что грозит предпринимателям за неуплату взноса в 2026 году. Административная ответственность в виде штрафов распространяется на всех нарушителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому необходимо уплачивать и отчитываться по взносу на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью.

Кто уплачивает взнос в 2026 году

Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года, когда начал действовать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд". Он обязывает работодателей уплачивать специальный взнос и подавать отчетность о начислениях.

Это касается не всех представителей бизнеса, а только тех юридических лиц и ФЛП, которые:

имеют среднесписочную численность сотрудников более 8 человек;

не выполнили норматив по рабочим местам для лиц с инвалидностью.

Финансовое обязательство является ежеквартальным и выполняется в течение 40 календарных дней, следующих за окончанием отчетного квартала. Именно в августе 2026 года необходимо уплатить деньги до 19 числа включительно. Дата не приходится на выходной или праздничный день, поэтому крайний срок не переносится.

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"Администрирование взноса осуществляют налоговые органы, в задачи которых входят обеспечение сбора, ведение учета поступлений от уплаты и осуществление контроля за уплатой", — говорится на специализированном портале 7eminar.ua.

Какие штрафы предусмотрены за неуплату взноса

Просрочка платежа грозит ответственным лицам штрафной санкцией. Согласно разъяснению Государственной налоговой службы, на работодателя налагается санкция в размере:

7% от суммы — за неуплату или несвоевременное начисление средств;

10% от суммы за каждый отчетный период — за доначисление контролирующим органом или плательщиком несвоевременно уплаченного взноса;

10 необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн) — за непредставление или несвоевременное представление отчетности.

Дополнительно на сумму недоимки начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки. Срок давности в отношении взыскания штрафов, начисленной пени и недоимки не применяется. Более того, отсутствие формы отчета не освобождает украинцев от выполнения финансового обязательства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию по инвалидности могут пересчитать после смены группы, если человек не прошел повторный осмотр в установленный срок. Однако выплаты легко возобновить по уважительной причине. Это распространяется на период максимум в три года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что нужно знать о трудоустройстве подростков в Украине. Принимать на работу разрешается лиц в возрасте от 16 лет или от 14 лет при наличии письменного разрешения одного из родителей. Существует немало ограничений касательно обязанностей и требований к несовершеннолетним.