Внесок за працевлаштування осіб з інвалідністю: хто повинен заплатити і які штрафи загрожують

Жінка сидить за столом. Фото: Pexels

Роботодавці в Україні повинні регулярно сплачувати внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Однак вимога поширюється не на всіх представників бізнесу. Ми розібралися, що загрожує підприємцям за несплату коштів у 2026 році. Адміністративна відповідальність у вигляді штрафів поширюється на всіх порушників.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому необхідно сплачувати і звітувати щодо внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Хто сплачує внесок у 2026 році

Нові правила набули чинності з 1 січня 2026 року, коли запрацював закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю". Він зобов’язує роботодавців сплачувати спеціальний внесок і подавати звітність про нарахування.

Це стосується не всіх представників бізнесу, а лише тих юридичних осіб і ФОПів, які:

мають середньооблікову кількість працівників понад 8 людей;

не виконали норматив щодо робочих місць для осіб з інвалідністю.

Фінансове зобов’язання є щоквартальним і виконується протягом 40 календарних днів, що настають після закінчення звітного кварталу. Якраз у серпні 2026 року необхідно сплатити кошти до 19 числа включно. Дата не припадає на вихідний або святковий день, тому граничний строк не переноситься.

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"Адміністрування внеску здійснюють податкові органи, до завдань яких належать забезпечення збору внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за його сплатою", — йдеться на спеціалізованому порталі 7eminar.ua.

Які штрафи за несплату внеску

Прострочення платежу загрожує відповідальним особам штрафною санкцією. Згідно з поясненням Державної податкової служби, на роботодавця накладають санкцію в розмірі:

7% суми — за несплату або несвоєчасне нарахування коштів;

10% суми за кожний звітний період — за донарахування контролюючим органом або платником несвоєчасно сплаченого внеску;

10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) — за неподання або несвоєчасне подання звітності.

Додатково на суму недоїмки нараховується пеня в розмірі 0,1% за кожен день прострочення. Строк давності щодо стягнення штрафів, нарахованої пені та недоїмки не застосовується. Більше того, відсутність форми звіту не звільняє українців від виконання фінансового зобов’язання.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію з інвалідності можуть перерахувати після зміни групи, якщо людина не пройшла повторне оцінювання у визначений строк. Однак виплати легко поновити за поважної причини. Це поширюється на період за три роки максимум.

Також Новини.LIVE розповідали, що потрібно знати про працевлаштування підлітків в Україні. Брати на роботу дозволяється осіб віком від 16 років або від 14 років за наявності письмового дозволу одного з батьків. Існує чимало обмежень стосовно обов’язків і вимог до неповнолітніх.