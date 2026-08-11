Працевлаштування підлітків в Україні в 2026 році: правила, вакансії та загрози

Підліток на скейтборді. Фото: Новини.LIVE.

На канікулах чи у позанавчальний час чимало підлітків шукають можливості для першого свого заробітку. Водночас ринок праці для неповнолітніх має суворі законодавчі рамки та обмеження. Крім цього, робота для неповнолітніх може приховувати небезпеку — від банального обману на гроші до втягнення у реальні кримінальні злочини.

Про це повідомляє SPRAVDI, передають Новини.LIVE.

З якого віку можна працювати та які існують обмеження

Українське законодавство чітко визначає вікові межі та умови працевлаштування неповнолітніх:

з 16 років підлітки мають право влаштовуватися на роботу повністю офіційно та самостійно;

а з 14-15 років ще необхідна обов'язкова письмова згода одного з батьків або піклувальника.

Слід розуміти, що жорсткі обмеження діють для всіх неповнолітніх. За кодексом законів про працю заборонені нічні зміни, надурочні години, важка фізична праця та шкідливі умови. Гарантією оплати праці має бути укладений офіційний письмовий трудовий договір.

При цьому рівень годинної чи місячної ставки для підлітка має відповідати звичайній розцінці на цій позиції. Проте загальна оплата праці буде меншою пропорційно скороченому робочому графіку через законодавчі обмеження.

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Наприклад, за 18 годин на тиждень підліток отримає 9 000 гривень. Тоді як доросла ставка за 40 годин становить 20 000 тисяч гривень.

На які вакансії готові працевлаштовувати підлітків

Найчастіше підліткам пропонують роботу у таких нішах:

бариста;

офіціанти;

аніматори;

хелпери на заходах;

роздача флаєрів;

SMM;

відеомонтаж;

графічний дизайн;

ведення сторінок у соцмережах.

Заробіток варіюється від 100 гривень за перші разові фріланс-замовлення до кількох тисяч гривень на місяць при регулярному підробітку. Також експерти радять монетизувати власні хобі на можливих інтернет-платформах.

Як не потрапити на гачок до аферистів

Безпечно шукати пропозиції варто на великих перевірених платформах таких як Work.ua та Robota.ua, обов'язково обираючи фільтри "для студентів" або "без досвіду". Проте перед співбесідою слід проконсультуватись щодо можливих умов праці. До пропозицій в OLX, Telegram та Threads треба ставитися вкрай обережно й завжди перевіряти юридичні дані компанії.

Оголошення мають одразу насторожити, якщо вам пропонують:

великі суми грошей і дуже швидко за кілька хвилин простих дій у телефоні. Зазвичай такі оголошення є звичайною рекламою, а не прямою вакансією;

переказати кошти за "навчання", "активацію акаунту" чи "оформлення";

формулювання на кшталт "потрібна дівчина для атмосфери" чи "робити фото об'єктів". У вас має бути чіткий перелік обов'язків;

усні домовленності. Всі умови мають бути прописані в договорі і підписані роботодавцем та найманою особою.

Через які вакансії можна потрапити за ґрати

Найнебезпечнішими пастками для молоді під час пошуку роботи сьогодні є кримінальні схеми.

"Дропи" або грошові мули. Злочинці шукають людей, чиї банківські картки використовують як "фінансові прокладки" для відмивання брудних грошей. Погоджуючись приймати й перераховувати чужі кошти за відсоток або передавати банківські картки стороннім, підліток стає співучасником злочину й підпадає під кримінальну відповідальність. Російські вербувальники. Агенти ФСБ у Telegram схиляють підлітків до "простих" завдань. Це завдання на кшталт: намалювати графіті, зробити фото якогось війського об'єкту, перенести і залишити невідомий пакунок. Ці дії швидко переходять у вимоги вчинити теракт чи диверсію — підпалити авто ЗСУ, релейні шафи Укрзалізниці чи зібрати вибухівку. Обіцянки, що підліткам за це нічого не буде, є брехнею. За диверсії передбачено суворі реальні терміни ув'язнення. Так звані "офіси" або "кол-центри". Зазвичай подібні організації знаходять вас самостійно. Пропонують вам керівні або адміністративні посади. А при першій зустрічі вже кажуть, що пропозиція закрита, але є інша посада, яка відкрита просто зараз. Головна умова — телефонувати людям та вимагати від них в ході маніпулятивних фраз назвати дані банківської картки та списати всі гроші або взяти кредит.

Що робити при спробі вербування

Якщо підлітка намагаються залучити до підозрілих чи протиправних дій, слід негайно повідомити батьків чи дорослих. Зробити скриншоти листування та профілю, а також звернутися до поліції або СБУ за номером 0 800 501 482.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що підготовка до школи вже триває. Батьки першокласників можуть через застосунок "Дія" оформити 5 тисяч гривень на підготовку дітей до школи. Проте чимало батьків стикнулись з проблемою в оформленні грошової допомоги.

Також Новини.LIVE розповідали за що можуть батьки отримати штраф. Головною причиною для штрафування є неналежне виконання батьківських обов'язків. Ці норми регулюються на законодавчому рівні.