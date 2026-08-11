Трудоустройство подростков в Украине в 2026 году: правила, вакансии и риски

Подросток на скейтборде. Фото: Новини.LIVE.

Во время каникул или в свободное от учебы время многие подростки ищут возможности для своего первого заработка. В то же время рынок труда для несовершеннолетних имеет строгие законодательные рамки и ограничения. Кроме того, работа для несовершеннолетних может таить в себе опасность — от банального обмана с целью выманить деньги до вовлечения в реальные уголовные преступления.

Об этом сообщает SPRAVDI, передают Новини.LIVE.

С какого возраста можно работать и какие существуют ограничения

Украинское законодательство четко определяет возрастные ограничения и условия трудоустройства несовершеннолетних:

с 16 лет подростки имеют право устраиваться на работу полностью официально и самостоятельно;

а с 14–15 лет по-прежнему требуется обязательное письменное согласие одного из родителей или опекуна.

Следует понимать, что жесткие ограничения действуют для всех несовершеннолетних. Согласно Трудовому кодексу, запрещены ночные смены, сверхурочная работа, тяжелый физический труд и вредные условия труда. Гарантией оплаты труда должен быть заключен официальный письменный трудовой договор.

При этом уровень почасовой или месячной ставки для подростка должен соответствовать обычной ставке на данной должности. Однако общая оплата труда будет меньше пропорционально сокращенному рабочему графику из-за законодательных ограничений.

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Например, за 18 часов в неделю подросток получит 9 000 гривен. Тогда как ставка для взрослого за 40 часов составляет 20 000 гривен.

На какие вакансии готовы принимать подростков

Чаще всего подросткам предлагают работу в следующих сферах:

бариста;

официанты;

аниматоры;

помощники на мероприятиях;

раздача флаеров;

SMM;

видеомонтаж;

графический дизайн;

ведение страниц в соцсетях.

Заработок варьируется от 100 гривен за первые разовые фриланс-заказы до нескольких тысяч гривен в месяц при регулярном подработке. Также эксперты советуют монетизировать собственные хобби на доступных интернет-платформах.

Как не попасться на уловки мошенников

Безопасно искать предложения стоит на крупных проверенных платформах, таких как Work.ua и Robota.ua, обязательно выбирая фильтры "для студентов" или "без опыта". Однако перед собеседованием следует проконсультироваться относительно возможных условий труда. К предложениям в OLX, Telegram и Threads нужно относиться крайне осторожно и всегда проверять юридические данные компании.

Объявления должны сразу насторожить, если вам предлагают:

большие суммы денег за очень короткое время — за несколько минут простых действий на телефоне. Обычно такие объявления являются рекламой, а не прямой вакансией;

перечислить средства за "обучение", "активацию аккаунта" или "оформление";

формулировки вроде "требуется девушка для создания атмосферы" или "делать фото объектов". У вас должен быть четкий перечень обязанностей;

устные договоренности. Все условия должны быть прописаны в договоре и подписаны работодателем и нанимаемым лицом.

Из-за каких вакансий можно оказаться за решеткой

Самыми опасными ловушками для молодежи при поиске работы сегодня являются криминальные схемы.

"Дропы" или денежные мулы. Преступники ищут людей, чьи банковские карты используют в качестве "финансовых прокладок" для отмывания грязных денег. Соглашаясь принимать и перечислять чужие средства за процент или передавать банковские карты посторонним, подросток становится соучастником преступления и подпадает под уголовную ответственность. Российские вербовщики. Агенты ФСБ в Telegram склоняют подростков к "простым" заданиям. Это задания вроде: нарисовать граффити, сделать фото какого-то военного объекта, перенести и оставить неизвестную посылку. Эти действия быстро переходят в требования совершить теракт или диверсию — поджечь автомобиль ВСУ, релейные шкафы Укрзализныци или изготовить взрывчатку. Обещания, что подросткам за это ничего не будет — ложь. За диверсию предусмотрены суровые реальные сроки лишения свободы. Так называемые "офисы" или "колл-центры". Обычно подобные организации находят вас сами. Предлагают вам руководящие или административные должности. А при первой встрече уже говорят, что предложение закрыто, но есть другая должность, которая открыта прямо сейчас. Главное условие — звонить людям и вынуждать их с помощью манипулятивных фраз назвать данные банковской карты и списать все деньги или взять кредит.

Что делать при попытке вербовки

Если подростка пытаются вовлечь в подозрительные или противоправные действия, следует немедленно сообщить об этом родителям или взрослым. Сделать скриншоты переписки и профиля, а также обратиться в полицию или СБУ по номеру 0 800 501 482.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что подготовка к школе уже идет полным ходом. Родители первоклассников могут через приложение "Дія" оформить 5 тысяч гривен на подготовку детей к школе. Однако многие родители столкнулись с проблемой при оформлении денежной помощи.

Также Новини.LIVE рассказывали, за что родители могут получить штраф. Главной причиной для наложения штрафа является ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Эти нормы регулируются на законодательном уровне.