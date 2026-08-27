Штрафи для батьків за неналежний догляд за дитиною: які суми можна втратити у вересні

Батько, мати і дитина сидять за столом. Фото: Unsplash

Деяких батьків в Україні чекають штрафи за безвідповідальне ставлення до виховання дітей. Дорослих можуть покарати в разі неналежного догляду за неповнолітніми, відсутності умов для комфортного проживання і навчання, невиконання вимог органу опіки й піклування тощо. Ми розібралися, скільки доведеться заплатити батькам у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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Штрафи для батьків в Україні

Якщо говорити про адміністративну відповідальність, а не кримінальну, то більшість порушень визначені в КУпАП. Наприклад, стаття 184 "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" передбачає суттєві штрафи за:

неналежний догляд, ухилення від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання — від 850 до 1 700 грн (за аналогічні дії протягом року — від 1 700 до 5 100 грн);

скоєння дитиною у віці 14-16 років булінгу до інших учасників освітнього процесу — від 850 до 1 700 грн;

кримінальний злочин, скоєний дитиною, яка не досягла віку притягнення до відповідальності — від 1 700 до 5 100 грн;

недотримання вимог органу опіки та піклування щодо виховання неповнолітнього — від 1 700 до 2 550 грн (за повторне порушення протягом року — від 2 550 до 5 100 грн із тимчасовою забороною на виїзд за кордон і керування транспортним засобом);

ненадання медичної допомоги та відсутність лікування, рекомендованого лікарями — від 1 700 до 3 400 грн;

умисне недотримання обмеження щодо строку перебування дитини за кордоном — від 1 700 до 3 400 грн.

Окремо діє стаття 180 КУпАП "Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння". Батькам доведеться заплатити штраф у розмірі від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 102-136 грн.

Згідно зі статтею 212-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, несвоєчасна реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану без поважної причини тягне за собою санкцію в розмірі 17-51 грн.

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За що можуть позбавити батьківських прав

Деякі вчинки можуть призвести не лише до штрафів чи обмеження волі, але й до позбавлення батьківських прав. Підстави для такого покарання визначення статтею 160 Сімейного кодексу України.

Серед них — ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини, жорстоке поводження, експлуатація неповнолітнього (примушення до жебракування та бродяжництва), засудження за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Також позбавити батьківських прав можуть хронічних алкоголіків/наркоманів та осіб, які не забрали немовля з пологового будинку (чи іншого закладу охорони здоров'я) без поважної причини.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що годування безпритульних тварин може призвести до штрафу. Йдеться про відповідальність за порушення місцевих правил благоустрою, а саме забруднення території. Розмір фінансової санкції коливається у межах 340-1360 грн станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні не встановлена загальна заборона на купання собак у водоймах. Однак місцева влада і власники бізнесу мають повноваження затверджувати обмеження для конкретних територій. Наприклад, для міських пляжів, фонтанів, озер, басейнів тощо.