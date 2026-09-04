Штрафи за російську мову в школі: які санкції загрожують порушникам

Подвір'я школи. Фото: Новини.LIVE

В Україні розпочався новий навчальний рік. Багато хто звик, що відповідальні за освіту дітей лише вчителі. Проте батьки школярів є такими самими учасниками освітнього процесу. Відповідно до мовного закону, всі такі особи зобов'язані використовувати українську мову під час спілкування з учителями, адміністрацією закладу освіти та в усіх робочих класних чатах, коли йдеться про організацію освітнього процесу. За порушення вимог мовного законодавства передбачено адміністративну відповідальність — від попередження до штрафу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чому месенджери вважаються публічною сферою, яке покарання загрожує порушникам та чи зобов'язаний учитель переходити на іншу мову за проханням батьків.

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Які штрафи для батьків і вчителів за порушення мовного закону

Відповідно до роз'яснень, батьки є офіційними учасниками освітнього процесу. Тому будь-яке обговорення питань навчання, зокрема листування з педагогічним колективом чи адміністрацією школи, належить до публічної сфери освіти і має здійснюватися виключно державною мовою. Це правило поширюється на всі робочі групи та батьківські чати в месенджерах. Водночас приватне спілкування громадян поза межами освітнього процесу під дію закону не підпадає.

Недотримання вимог закону в освітній галузі тягне за собою відповідальність за статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правонарушення:

перше порушення — попередження або штраф від 3 400 до 5 100 гривень; Читайте також:

повторне порушення протягом року — штраф від 8 500 до 11 900 гривень.

Захист прав педагогів та мови корінних народів

У відомстві наголосили, що педагогічний працівник під час виконання своїх професійних обов'язків не зобов'язаний переходити на іншу мову, навіть якщо цього вимагають батьки. Законодавство повністю захищає мовні права вчителів у робочому просторі.

Також варто зазначити, що вимоги щодо обов'язкового використання української мови не скасовують прав корінних народів і національних меншин вивчати рідну мову в навчальних закладах відповідно до гарантій закону. Мовна омбудсменка Олена Івановська закликала освітян роз'яснювати мовні норми батькам стримано та коректно, наголошуючи, що дотримання закону є загальнодержавною вимогою, а не особистою забаганкою педагога.

"Мета освітнього процесу — не лише надати учневі/учениці академічних знань та вмінь, а й виховати в ньому/ній також повагу до національних цінностей тієї держави, в якій він/вона живе, до національних цінностей держави його/її походження та підготувати його/її до свідомого самостійного й повновартісного життя в суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру й громадянської злагоди", — йдеться у повідомленні.

З чим ще варто ознайомитись

Крім того, раніше Новини.LIVE розповідали за що ще батьків можуть оштрафувати у вересні. Дорослих можуть покарати в разі неналежного догляду за неповнолітніми, відсутності умов для комфортного проживання і навчання, невиконання вимог органу опіки й піклування тощо. Якщо говорити про адміністративну відповідальність, а не кримінальну, то більшість порушень визначені в КУпАП.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за годування безпритульних тварин можуть оштрафувати. Поставити миску з кормом біля під'їзду, винести котам залишки їжі або пригостити безпритульного собаку — для багатьох українців це звичайна людська допомога. Але іноді добра справа стає причиною конфлікту з сусідами і може відчутно вдарити по гаманцю.