Зарплаты учителей изменятся в сентябре: какие минимальные суммы получат по новым правилам

Учительница с первоклассниками. Фото: УНИАН

Педагогическим сотрудникам обещали повышение должностных окладов с 1 сентября 2026 года. Отныне зарплаты учителей в Украине рассчитывают по новым правилам, без использования Единой тарифной сетки. Изменился подход не только к определению сумм, но и к утверждению надбавок/доплат. Мы разобрались, сколько минимально выплатят педагогам в сентябре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 31 августа 2026 г. № 1078.

Реклама

Что влияет на расчет зарплаты учителя

Ранее должностные оклады определялись путем умножения коэффициента по Единой тарифной сетке на базовую ставку, которая в 2026 году составляла 3 470 грн. Однако с 1 сентября начали применяться нормы постановления КМУ "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников".

Теперь для расчета должностного оклада используется формула: базовая величина × коэффициент по должности = сумма выплаты. Согласно документу, базовая величина в 2026 году составляет 28 885 грн, а коэффициенты делятся по квалификационным категориям:

для специалиста без категории — 0,48;

для специалиста второй категории — 0,49;

для специалиста первой категории — 0,51;

для специалиста высшей категории — 0,52.

Эта формула расчета предусмотрена для установления окладов учителей, преподавателей, воспитателей, воспитателей-методистов, логопедов, методистов, педагогов-организаторов, музыкальных руководителей, социальных педагогов, практических психологов и других педагогических сотрудников.

Читайте также:

Минимальные должностные оклады учителей

Суммы рассчитать очень просто: специалист без категории получит с 1 сентября 2026 года 13 865 грн (28 885 х 0,48), специалист второй категории — 14 154 грн, первой категории — 14 731 грн, высшей категории — 15 020 грн. Дополнительно предусмотрено немало надбавок, в частности обязательное повышение на 20%.

"Постановление № 1078 прямо устанавливает, что повышение должностного оклада формирует новый размер должностного оклада, а надбавки и доплаты, устанавливаемые в процентах, рассчитываются уже исходя из повышенного оклада", — пояснили специалисты портала 7eminar.

И важное уточнение относительно доплаты за работу в неблагоприятных условиях в размере 2 600 грн. Ее сохранили для работников государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования, но только для определенных территорий. Речь идет о школах в общинах прифронтовых и приграничных областей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что родители школьников должны использовать украинский язык при общении с учителями и в рабочих классных чатах. Поскольку они тоже считаются участниками образовательного процесса. За нарушение возможно предупреждение или штраф до 5 100 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что зарплаты учителей в Украине начали рассчитывать по новым правилам. В сфере образования отказались от расчета по Единой тарифной сетке. Теперь доходы педагогов устанавливаются с помощью специальных коэффициентов и базовой величины.