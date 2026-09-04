Зарплати вчителів зміняться у вересні: які мінімальні суми отримають за новими правилами

Вчителька з першокласниками. Фото: УНІАН

Педагогічним працівникам обіцяли підвищення посадових окладів з 1 вересня 2026 року. Відтепер заплати вчителів в Україні розраховують за новими правилами, без використання Єдиної тарифної сітки. Змінився підхід не лише до визначення сум, але й до затвердження надбавок/доплат. Ми розібралися, скільки мінімально виплатять педагогам у вересні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 31 серпня 2026 р. № 1078.

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Що впливає на розрахунок зарплати вчителя

Раніше посадові оклади визначали шляхом множення коефіцієнта за Єдиною тарифною сіткою на базову ставку, яка у 2026 року перебувала на рівні 3 470 грн. Проте з 1 вересня почали застосовувати норми постанови КМУ "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників".

Тепер для розрахунку посадового окладу використовують формулу: базова величина × коефіцієнт за посадою = сума виплати. Згідно з документом, базова величина у 2026 році становить 28 885 грн, а коефіцієнти поділяють за кваліфікаційними категоріями:

для спеціаліста без категорії — 0,48;

для спеціаліста другої категорії — 0,49;

для спеціаліста першої категорії — 0,51;

для спеціаліста вищої категорії — 0,52.

Ця формула обчислення передбачена для встановлення окладів вчителів, викладачів, вихователів, вихователів-методистів, логопедів, методистів, педагогів-організаторів, музичних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів та інших педагогічних працівників.

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Мінімальні посадові оклади вчителів

Суми порахувати дуже просто: спеціаліст без категорії отримає з 1 вересня 2026 року 13 865 грн (28 885 х 0,48), спеціаліст другої категорії — 14 154 грн, першої категорії — 14 731 грн, вищої категорії — 15 020 грн. Додатково передбачено чимало надбавок, зокрема обов’язкове підвищення на 20%.

"Постанова №1078 прямо встановлює, що підвищення посадового окладу утворює новий розмір посадового окладу, а надбавки і доплати, які встановлюються у відсотках, рахують уже від підвищеного окладу", — пояснили фахівці порталу 7eminar.

І важливе уточнення стосовно доплати за роботу в несприятливих умовах у розмірі 2 600 грн. Її зберегли для працівників державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, проте лише для визначених територій. Йдеться про школи у громадах прифронтових і прикордонних областей.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що батьки школярів повинні використовувати українську мову під час спілкування з учителями та в робочих класних чатах. Оскільки вони також вважаються учасниками освітнього процесу. За порушення можливе попередження або штраф до 5 100 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарплати вчителів в Україні почали розраховувати за новими правилами. В освітній сфері відмовилися від обчислення за Єдиною тарифною сіткою. Тепер доходи педагогів встановлюють через спеціальні коефіцієнти і базову величину.