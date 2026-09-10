Посадовий оклад директора школи з 1 вересня: які суми точно отримають педагоги

Зустріч із першокласниками. Фото: УНІАН

З 1 вересня 2026 року в Україні відбулося підвищення зарплат вчителів. По-перше, уряд скасував розрахунок посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою. По-друге, запровадив надбавку до фінансового забезпечення в розмірі 20%. Не завадить дізнатися, на які мінімальні суми можуть розраховувати директори закладів середньої освіти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що стало з посадовими окладами директорів у школах з 1 вересня.

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Як обчислити посадовий оклад директора

Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", для розрахунку зарплат тепер використовують не Єдину тарифну сітку, а базову величину, яка дорівнює 28 885 грн у 2026 році.

Цю суму необхідно помножити на спеціальний коефіцієнт за посадою, аби дізнатися мінімальний оклад. Для керівників закладів загальної середньої освіти показник залежить від кількості учнів:

до 300 — 0,63;

від 300 до 1000 — 0,66;

понад 1000 — 0,69.

Додатково виділили коефіцієнт 0,69 для директорів ліцеїв, які забезпечують здобуття виключно профільної середньої освіти академічного спрямування (незалежно від кількості учнів). Для керівника філії опорного закладу загальної середньої освіти коефіцієнт становить 0,63.

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Мінімальна зарплата директора школи

Виходить, директор школи з кількістю учнів до 300 осіб може розраховувати на мінімальний посадовий оклад у сумі 18 198 грн, керівник закладу з чисельністю здобувачів освіти від 300 до 1000 людей — 19 064 грн, а директор школи з понад 1000 учнями — 19 931 грн.

Варто зауважити, що така формула розрахунку автоматично унеможливлює отримання більшого окладу керівниками в сільських місцевостях, де учнів традиційно менше. Раніше дохід визначали тарифним розрядом педагога, не прив’язуючи виплати до кількості здобувачів освіти.

Водночас директори можуть розраховувати на традиційні надбавки і доплати: за почесне звання, науковий ступінь тощо. Серед нововведень — обов’язкове підвищення посадового окладу на 20% з 1 вересня 2026 року. А з 1 січня 2027-го почнуть діяти нові ставки погодинної оплати праці.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на які мінімальні та максимальні суми посадових окладів можуть розраховувати вчителі. З 1 вересня 2026 року змінився механізм розрахунку доходів педагогічних працівників. Замість Єдиної тарифної сітки почали застосовувати базову величину та коефіцієнти.

Також Новини.LIVE розповідали, що батьки школярів повинні спілкуватися українською мовою з учителями, адміністрацією школи та в робочих класних чатах. Інакше їм загрожує штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 грн. За перше порушення мовного закону передбачене попередження.