Должностной оклад директора школы с 1 сентября: какие суммы точно получат педагоги

Встреча с первоклассниками. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года в Украине произошло повышение зарплат учителей. Во-первых, правительство отменило расчет должностных окладов по Единой тарифной сетке. Во-вторых, ввело надбавку к финансовому обеспечению в размере 20%. Не помешает узнать, на какие минимальные суммы могут рассчитывать директора средних учебных заведений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с должностными окладами директоров школ с 1 сентября.

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Как рассчитать должностной оклад директора

Согласно постановлению Кабинета Министров "Об условиях оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", для расчета зарплат теперь используется не Единая тарифная сетка, а базовая величина, равная 28 885 грн в 2026 году.

Эту сумму необходимо умножить на специальный коэффициент по должности, чтобы узнать минимальный оклад. Для руководителей учреждений общего среднего образования показатель зависит от количества учащихся:

до 300 — 0,63;

от 300 до 1000 — 0,66;

больше 1000 — 0,69.

Дополнительно выделен коэффициент 0,69 для директоров лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования академической направленности (независимо от количества учащихся). Для руководителя филиала опорного учреждения общего среднего образования коэффициент составляет 0,63.

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Минимальная зарплата директора школы

Получается, директор школы с количеством учеников до 300 человек может рассчитывать на минимальный должностной оклад в размере 18 198 грн, руководитель учреждения с численностью соискателей образования от 300 до 1000 человек — 19 064 грн, а директор школы с более чем 1000 учениками — 19 931 грн.

Стоит отметить, что такая формула расчета автоматически исключает возможность получения более высокого оклада руководителями в сельских местностях, где учеников традиционно меньше. Ранее доход определялся тарифным разрядом педагога, без привязки выплат к количеству соискателей образования.

В то же время директора могут рассчитывать на традиционные надбавки и доплаты: за почетное звание, ученую степень и пр. Среди нововведений — обязательное повышение должностного оклада на 20% с 1 сентября 2026 года. А с 1 января 2027-го начнут действовать новые ставки почасовой оплаты труда.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какие минимальные и максимальные суммы должностных окладов могут рассчитывать учителя. С 1 сентября 2026 года изменился механизм расчета доходов педагогических сотрудников. Вместо Единой тарифной сетки стали применять базовую величину и коэффициенты.

Также Новини.LIVE сообщали, что родители школьников должны общаться на украинском языке с учителями, администрацией школы и в рабочих классных чатах. В противном случае им грозит штраф в размере от 3 400 до 5 100 грн. За первое нарушение языкового закона предусмотрено предупреждение.