Минимальная зарплата в Украине с 1 января может вырасти: сколько будут платить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Зарплаты снова вырастут. Кабинет Министров Украины готовится утвердить проект Государственного бюджета на 2027 год. Согласно расчетам правительства, в следующем году украинцев ждет очередное повышение социальных стандартов и средних доходов. Утвердить документ правительство должно было во вторник, 15 сентября.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на проект госбюджета, передают Новини.LIVE.

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Как изменятся минимальная и средняя зарплаты

Проект госбюджета предусматривает ощутимый рост выплат для работающих граждан и повышение базовых социальных гарантий. Минимальная заработная плата вырастет с нынешних 8 647 до 9 546 гривен, что составляет повышение на 10,4%.Сама же среднемесячная заработная плата, по прогнозам правительственных чиновников, вырастет с 30 088 грн до 34 409 гривен.

Такое увеличение показателей призвано частично компенсировать инфляционные процессы и поддержать покупательную способность населения.

Сдержанные темпы восстановления экономики

В то же время макроэкономический прогноз указывает на достаточно умеренные темпы роста экономики страны в целом. Согласно документам правительства, реальный ВВП Украины в 2027 году вырастет лишь на 1,3%. Это свидетельствует о сохранении высокого уровня рисков для бизнеса и сдержанных темпах восстановления промышленного и торгового секторов.

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С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о новых правилах начисления заработной платы. Новый проект Трудового кодекса предусматривает иной подход к определению минимальной зарплаты, новые требования к системе оплаты труда и больше информации для работников о начислениях. В то же время документ пока имеет статус проекта, поэтому окончательные правила могут измениться.

Также Новини.LIVE сообщали, какую зарплату будет получать директор школы в 2026 году. С 1 сентября 2026 года в Украине произошло повышение зарплат учителей. Во-первых, правительство отменило расчет должностных окладов по Единой тарифной сетке. Во-вторых, ввело надбавку к финансовому обеспечению в размере 20%.