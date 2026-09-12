Зарплаты в Украине могут рассчитываться по-новому: что предлагает Трудовой кодекс

Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут изменить правила начисления и выплаты заработной платы. Новый проект Трудового кодекса предусматривает иной подход к определению минимальной заработной платы, новые требования к системе оплаты труда и предоставление работникам более полной информации о начислениях. В то же время документ пока имеет статус проекта, поэтому окончательные правила могут измениться.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Минимальную зарплату хотят рассчитывать по новому принципу

Одним из основных нововведений проекта является изменение подхода к определению минимальной заработной платы.

Сейчас ее размер устанавливается законом о Государственном бюджете Украины, а сама минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

По новым правилам минимальную зарплату планируют определять в процентах от среднемесячной зарплаты в Украине по видам экономической деятельности. Для расчета будет использоваться показатель по состоянию на 1 января года, предшествующего году установления минимальной зарплаты. Конкретный процент будет определять Кабинет Министров.

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При этом минимальная заработная плата останется государственной социальной гарантией.

Также после вступления в силу нового Кодекса предлагается прекратить использование минимальной зарплаты в качестве расчетной величины для определения должностных окладов и других выплат.

Какие доплаты не будут входить в минимальную зарплату

Проект сохраняет правило, согласно которому зарплата работника может быть ниже минимальной, если он не выполнил полную месячную или часовую норму. В таком случае оплата будет определяться пропорционально фактически выполненной норме.

В то же время планируется расширить перечень выплат, которые не будут учитываться при обеспечении гарантированного минимального размера зарплаты.

В него предлагается включить:

оплату работы в ночное время;

оплату сверхурочной работы;

оплату труда в выходные и праздничные дни;

доплаты за неблагоприятные и опасные условия труда;

оплату за разъездной характер работы;

премии к праздничным и юбилейным датам;

индексацию;

доплаты за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;

компенсацию за потерю части дохода из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

Если эти положения будут приняты, работодателям придется учесть их при формировании структуры заработной платы и проведении соответствующих расчетов.

Система оплаты труда должна быть прописана более подробно

Новый Кодекс предусматривает более четкие требования к формированию системы оплаты труда. В частности, при ее определении должны учитываться сложность работы, профессиональный и квалификационный уровень работника, профессиональные стандарты, а при их отсутствии — соответствующие квалификационные характеристики.

Систему оплаты труда работодателю предлагается закрепить в коллективном договоре. Если такого договора нет, правила будут устанавливаться локальным нормативным актом работодателя после консультаций и согласования с представителями работников.

Таким образом, механизмы формирования заработной платы должны быть формализованы и закреплены в соответствующих документах.

За одинаковую работу должна быть одинаковая оплата

Отдельный раздел проекта посвящен принципу равной оплаты труда и недопущению дискриминации.

Работодатель должен будет обеспечивать равную оплату труда мужчин и женщин за равнозначную или равноценную работу.

Чтобы определить, является ли работа равноценной, будут учитываться профессиональная квалификация и компетентность работника, его трудовые обязанности, характер выполняемых задач, уровень ответственности и условия труда.

Работникам будут раскрывать больше деталей о зарплате

Действующие правила уже обязывают работодателя сообщать работнику общий размер зарплаты, ее составляющие, суммы отчислений и средства, подлежащие выплате.

Проект предлагает детализировать эту информацию. При каждой выплате работник должен получать данные о:

общую сумму начисленной зарплаты с разбивкой по видам выплат;

размеры и основания для произведенных отчислений;

сумму средств, подлежащую выплате;

сумму индексации;

размеры уплаченных налогов и сборов.

Кроме того, работодатель должен будет обеспечивать полный и достоверный учет выполненной работниками работы и расходов на оплату труда.

Зарплату хотят сделать приоритетным платежом

Согласно проекту, зарплата должна выплачиваться в первоочередном порядке из средств, поступающих работодателю.

Если у предприятия имеется задолженность перед работниками по выплате заработной платы, другие платежи в бюджеты и государственные целевые фонды не будут осуществляться. Исключением станет единый социальный взнос.

Также работодатель должен будет уведомлять центральный орган исполнительной власти, отвечающий за государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, если задержка зарплаты превышает 30 дней.

Правило о двух выплатах в месяц останется

Проект нового Трудового кодекса не изменяет требование относительно периодичности выплаты заработной платы. Ее, как и сейчас, должны выплачивать не реже двух раз в месяц.

Интервал между выплатами не может превышать 16 календарных дней, а средства должны быть выплачены не позднее семи дней после завершения периода, за который начислена зарплата.

Если установленная дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, деньги должны быть выплачены накануне.

Размер заработной платы за первую половину месяца будет определяться коллективным договором или локальным актом работодателя. При этом он не может быть меньше оплаты фактически отработанного времени с учетом ставки или должностного оклада.

Односторонне изменить зарплату станет сложнее

Проект также устанавливает более четкую связь между условиями трудового договора и изменением системы, формы или размера оплаты труда.

По общему правилу такие изменения должны согласовываться между работником и работодателем.

Если работодатель настаивает на изменении условий по экономическим, технологическим, структурным или организационным причинам, а работник не соглашается, будет применяться специальная процедура. В определенных случаях она может завершиться расторжением трудового договора.

До этого момента за работником должны сохраняться прежние условия труда.

Что придется изменить работодателям

В Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отмечают, что после возможного принятия нового Трудового кодекса работодателям придется пересмотреть ряд документов и процедур.

В частности, внимания потребуют система оплаты труда, положения коллективных договоров, локальные документы по оплате и премированию, штатные расписания и должностные оклады.

Также может потребоваться обновление правил расчета минимальной заработной платы, критериев дифференциации заработной платы, порядка информирования работников о начислениях и процедуры изменения условий оплаты труда.

В то же время проект сохраняет основные государственные гарантии. Речь идет о праве на своевременную и полную оплату труда, индексацию, а также специальные гарантии за работу в ночное время, сверхурочную работу, в выходные и праздничные дни.

В целом новый Трудовой кодекс предлагает более детально урегулировать сферу оплаты труда и сделать расчеты более прозрачными. Среди ключевых нововведений — новый механизм определения минимальной заработной платы и отказ от ее использования в качестве универсальной расчётной величины.

В то же время все предложенные правила пока остаются проектными. Они могут измениться в ходе рассмотрения документа, а окончательно вступят в силу только после принятия и вступления в силу нового Трудового кодекса.

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