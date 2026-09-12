Зарплати в Україні можуть рахувати по-новому: що пропонує Трудовий кодекс

Людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть змінити правила нарахування та виплати зарплат. Новий проєкт Трудового кодексу передбачає інший підхід до визначення мінімальної зарплати, нові вимоги до системи оплати праці та більше інформації для працівників про нарахування. Водночас документ поки має статус проєкту, тому остаточні правила можуть змінитися.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Мінімальну зарплату хочуть рахувати за новим принципом

Однією з основних новацій проєкту є зміна підходу до визначення мінімальної заробітної плати.

Зараз її розмір встановлюється законом про Державний бюджет України, а сама мінімальна зарплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатних осіб.

За новими правилами мінімалку планують визначати у відсотках від середньомісячної зарплати в Україні за видами економічної діяльності. Для розрахунку братимуть показник станом на 1 січня року, що передує року встановлення мінімальної зарплати. Конкретний відсоток визначатиме Кабінет Міністрів.

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При цьому мінімальна зарплата залишатиметься державною соціальною гарантією.

Також після набрання чинності новим Кодексом мінімальну зарплату пропонують перестати використовувати як розрахункову величину для визначення посадових окладів та інших виплат.

Які доплати не входитимуть до мінімалки

Проєкт зберігає правило, за яким зарплата працівника може бути нижчою за мінімальну, якщо він не виконав повну місячну або годинну норму. У такому разі оплата визначатиметься пропорційно фактично виконаній нормі.

Водночас планується розширити перелік виплат, які не враховуватимуться під час забезпечення гарантованого мінімального розміру зарплати.

До нього пропонують включити:

оплату роботи у нічний час;

оплату понаднормової роботи;

оплату праці у вихідні та святкові дні;

доплати за несприятливі та небезпечні умови праці;

оплату за роз’їзний характер роботи;

премії до святкових і ювілейних дат;

індексацію;

доплати за суміщення професій або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

компенсацію втрати частини доходу через порушення строків виплати зарплати.

Якщо ці положення будуть ухвалені, роботодавцям доведеться врахувати їх під час формування структури заробітної плати та проведення відповідних розрахунків.

Систему оплати праці мають прописувати детальніше

Новий Кодекс передбачає більш чіткі вимоги до формування системи оплати праці. Зокрема, під час її визначення мають враховуватися складність роботи, професійний та кваліфікаційний рівень працівника, професійні стандарти, а за їх відсутності — відповідні кваліфікаційні характеристики.

Систему оплати праці роботодавця пропонується закріплювати в колективному договорі. Якщо такого договору немає, правила встановлюватимуться локальним нормативним актом роботодавця після консультацій і погодження з представниками працівників.

Таким чином, механізми формування зарплати мають бути формалізовані та закріплені у відповідних документах.

За однакову роботу має бути однакова оплата

Окремий розділ проєкту присвячений принципу рівної оплати праці та недопущенню дискримінації.

Роботодавець повинен буде забезпечувати однакову оплату чоловіків і жінок за рівнозначну або рівноцінну роботу.

Щоб визначити, чи є робота рівноцінною, враховуватимуть професійну кваліфікацію та компетентність працівника, його трудові обов’язки, характер виконуваних завдань, рівень відповідальності та умови праці.

Працівникам розкриватимуть більше деталей про зарплату

Чинні правила вже зобов’язують роботодавця повідомляти працівнику загальний розмір зарплати, її складові, суми відрахувань та кошти, які підлягають виплаті.

Проєкт пропонує деталізувати цю інформацію. При кожній виплаті працівник має отримувати дані про:

загальну суму нарахованої зарплати з розшифруванням за видами виплат;

розміри та підстави для проведених відрахувань;

суму коштів, яка підлягає виплаті;

суму індексації;

розміри сплачених податків і зборів.

Крім того, роботодавець повинен буде забезпечувати повний і достовірний облік виконаної працівниками роботи та витрат на оплату праці.

Зарплату хочуть зробити пріоритетним платежем

За проєктом зарплата має виплачуватися в першочерговому порядку з коштів, які надходять роботодавцю.

Якщо підприємство має заборгованість перед працівниками із виплати зарплати, інші платежі до бюджетів та державних цільових фондів не здійснюватимуться. Винятком буде єдиний соціальний внесок.

Також роботодавець повинен буде повідомляти центральний орган виконавчої влади, який відповідає за державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, якщо затримка зарплати перевищує 30 днів.

Правило про дві виплати на місяць залишиться

Проєкт нового Трудового кодексу не змінює вимогу щодо періодичності виплати зарплати. Її, як і зараз, мають виплачувати не рідше двох разів на місяць.

Інтервал між виплатами не може перевищувати 16 календарних днів, а кошти мають бути виплачені не пізніше семи днів після завершення періоду, за який нарахована зарплата.

Якщо встановлена дата виплати припадає на вихідний або святковий день, гроші повинні виплатити напередодні.

Розмір зарплати за першу половину місяця визначатиметься колективним договором або локальним актом роботодавця. При цьому він не може бути меншим за оплату фактично відпрацьованого часу з урахуванням ставки або посадового окладу.

Односторонньо змінити зарплату стане складніше

Проєкт також встановлює чіткіший зв’язок між умовами трудового договору та зміною системи, форми чи розміру оплати праці.

За загальним правилом такі зміни повинні погоджуватися між працівником і роботодавцем.

Якщо роботодавець наполягає на зміні умов через економічні, технологічні, структурні або організаційні причини, а працівник не погоджується, застосовуватиметься спеціальна процедура. У визначених випадках вона може завершитися припиненням трудового договору.

До цього моменту за працівником мають зберігатися попередні умови праці.

Що доведеться змінити роботодавцям

В Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради зазначають, що після можливого ухвалення нового Трудового кодексу роботодавцям доведеться переглянути низку документів і процедур.

Зокрема, уваги потребуватимуть система оплати праці, положення колективних договорів, локальні документи щодо оплати та преміювання, штатні розписи й посадові оклади.

Також може знадобитися оновлення правил розрахунку мінімальної зарплати, критеріїв диференціації заробітків, порядку інформування працівників про нарахування та процедури зміни умов оплати праці.

Водночас проєкт зберігає основні державні гарантії. Йдеться про право на своєчасну та повну оплату праці, індексацію, а також спеціальні гарантії за роботу вночі, понаднормово, у вихідні та святкові дні.

Загалом новий Трудовий кодекс пропонує детальніше врегулювати сферу оплати праці та зробити розрахунки прозорішими. Серед ключових новацій — новий механізм визначення мінімальної зарплати та відмова від її використання як універсальної розрахункової величини.

Водночас усі запропоновані правила поки залишаються проєктними. Вони можуть змінитися під час розгляду документа, а остаточно діяти почнуть лише після ухвалення та набрання чинності новим Трудовим кодексом.

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