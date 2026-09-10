Грошове забезпечення в ЗСУ: 50, 70 та 100 тис. грн пропонують нараховувати по-новому

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб

У Національній асоціації адвокатів України пропонують уточнити правила призначення додаткової винагороди військовослужбовцям. Йдеться, зокрема, про виплати у 50, 70 та 100 тисяч гривень. Причиною стали різні підходи до трактування окремих норм, через які військові можуть мати труднощі з отриманням належних коштів.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Як НААУ пропонує змінити правила нарахування виплат

Національна асоціація адвокатів України ініціювала внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року №168, яка регулює виплати військовослужбовцям та іншим категоріям під час воєнного стану.

Також пропонується скоригувати Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затверджений наказом Міністерства оборони від 7 червня 2018 року №260.

Відповідні пропозиції НААУ направила прем’єр-міністру Сергію Корецькому та міністру оборони Євгенію Хмарі.

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Що пропонують змінити для виплати 70 тисяч гривень

Одним із проблемних питань у НААУ назвали відсутність чіткого визначення терміна "лінія бойового зіткнення" у постанові Кабміну.

Це поняття безпосередньо пов’язане з додатковою винагородою, зокрема одноразовою виплатою у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання бойових або спеціальних завдань.

Через відсутність законодавчо визначеного терміна військово-адміністративні органи можуть послуговуватися відомчими роз’ясненнями або нормативними документами, які регулюють цивільні питання. Як наслідок, виконання завдань на окремих ділянках фронту, зокрема поблизу природних чи водних перешкод, іноді не зараховується як перебування на лінії бойового зіткнення.

НААУ пропонує визначити її як умовну межу між Силами оборони України та військами противника, яка встановлюється відповідно до бойових донесень за відповідну добу. При цьому йдеться про межу між першими траншеями, позиціями та спостережними пунктами оборони без прив’язки до конкретної ширини чи глибини.

Хто має отримувати додаткові 50 тисяч гривень

Окремі зауваження НААУ стосуються виплати у 50 тисяч гривень за виконання бойових завдань на пунктах управління.

За даними асоціації, під час фінансового контролю цю норму часто трактують обмежено. Її застосовують переважно до військовослужбовців, які за штатною структурою належать до відповідного управління або штабу.

Водночас поза увагою можуть залишатися військові, яких залучають до чергових змін бойового управління та які фактично здійснюють керівництво боєм у конкретну добу.

Тому НААУ пропонує поширити відповідну норму також на склад чергових змін бойового управління військової частини або зведеного підрозділу.

Крім того, асоціація пропонує додати до переліку дивізіони. За оцінкою НААУ, відсутність цього поняття може призводити до нерівного підходу щодо військовослужбовців артилерійських, зенітно-ракетних і морських підрозділів, які входять до складу дивізіонів.

Як хочуть уточнити правила для виплати 100 тисяч гривень

Ще одна пропозиція стосується поняття "глибина виконання бойових (спеціальних) завдань". На практиці його можуть ототожнювати з батальйонним районом оборони.

У НААУ вважають, що таке трактування фактично встановлює додаткові обмеження для отримання виплати у 100 тисяч гривень та не відповідає положенням постанови Кабміну.

Через це асоціація пропонує замінити відповідне формулювання на "райони ведення воєнних (бойових) дій, визначені наказами Головнокомандувача Збройних Сил України".

У НААУ наголошують, що запропоновані зміни мають усунути наявні правові колізії та забезпечити однакове застосування норм щодо додаткової винагороди.

Крім того, чіткіші правила мають допомогти командирам і фінансово-економічним службам визначати законні підстави для нарахування коштів. Це також повинно зменшити ризики безпідставного утримання виплат і фінансових порушень під час перевірок.

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