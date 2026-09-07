Грошове забезпечення ЗСУ у вересні: коли мають прийти виплати

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб

В Україні військовослужбовці отримують основне грошове забезпечення, додаткові винагороди за виконання бойових завдань, премії, надбавки, матеріальні допомоги та передбачені законом виплати у разі поранення. Дати розрахунків чітко визначені на законодавчому рівні. Водночас на практиці кошти можуть надходити із затримкою.

Адвокати Олена Воронкова та Лариса Кісь пояснили Факти ICTV, у які строки мають виплачувати гроші, чому виникають затримки та коли вони вже вважаються порушенням, передають Новини.LIVE.

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У які строки військові отримують грошове забезпечення

Як пояснює адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь, основне грошове забезпечення військовослужбовці отримують на банківську картку за попередній місяць служби — до 20 числа наступного місяця.

На практиці гроші зазвичай надходять у період із 7-го до 15-го числа. Водночас сам граничний строк виплати — до 20 числа наступного місяця.

Якщо кошти надходять до військової частини після 20 числа, виплата має бути проведена протягом трьох днів із моменту їхнього надходження.

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Таким чином, наприклад, отримання основного грошового забезпечення за серпень 2026 року до 20 вересня ще не вважається затримкою.

Коли виплачують додаткові винагороди

Окремо військовослужбовцям нараховують додаткову грошову винагороду. Йдеться, зокрема, про виплати за безпосередню участь у бойових діях або за період лікування після отриманого поранення.

Кошти зазвичай виплачують після їхнього надходження до військової частини — після 20 числа місяця, наступного за тим, за який проводиться виплата.

Якщо гроші не надходять і після встановлених строків, це вже може свідчити про затримку виплати.

Чому військовим можуть затримати гроші

За словами Лариси Кісь, причин для затримки може бути кілька. Серед них:

недостатнє або несвоєчасне фінансування;

неправильно сформовані військовою частиною запити на виплату грошового забезпечення;

переведення військовослужбовця з однієї частини до іншої;

тривалі відрядження або перебування військовослужбовця у складі іншої частини як "приданого" підрозділу, що може спричинити проблеми на рівні бухгалтерії;

несвоєчасне надходження документів, які підтверджують право на додаткову винагороду.

Окремі труднощі можуть виникати саме з виплатами у розмірі 70 або 100 тисяч гривень. Для їхнього нарахування необхідні підтверджувальні документи, які мають пройти шлях від командирів на місцях до бухгалтерії, фінансової служби та командира бригади.

У бойових умовах документи також можуть бути втрачені внаслідок обстрілів або безпосереднього боєзіткнення. Тоді потрібен додатковий час для їхнього відновлення.

Чи є зараз проблеми з виплатами

Адвокатка АБ Івана Хомича Олена Воронкова зазначає, що певні затримки виплат наразі можливі через особливості фінансування.

За її словами, зазвичай такі затримки не перевищують кількох днів. Тому говорити про системні проблеми з виплатами військовослужбовцям наразі підстав немає.

Водночас воєнний стан сам по собі не означає, що військовослужбовцям можна не виплачувати належне грошове забезпечення.

На думку Олени Воронкової, воєнний стан не можна автоматично вважати форс-мажорною обставиною, яка звільняє від обов’язку здійснювати виплати. Права військовослужбовців у цій сфері також захищені законодавством.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для окремих категорій військовослужбовців пропонують встановити додаткові надбавки. Йдеться про диференційовану та бальну систему виплат за виконання небезпечних завдань у районах активних бойових дій. Автор ініціативи пропонує їм доплачувати до 60 тисяч гривень на місяць.

Також Новини.LIVE писали, які соціальні гарантії надає держава військовослужбовцям у вересні. Серед них грошове забезпечення та додаткові винагороди. Крім того, українські захисники можуть отримати компенсацію за житло, медичну допомогу, реабілітацію, пільги на комунальні послуги та транспорт, а також освітні й трудові гарантії.