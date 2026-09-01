Грошове забезпечення в ЗСУ: деяким військовим хочуть доплачувати до 60 тисяч грн

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб

Для військовослужбовців інженерно-саперних, технічних та інших підрозділів Сил підтримки пропонують змінити підхід до додаткової винагороди. Йдеться про диференційовану та бальну систему виплат за виконання небезпечних завдань у районах активних бойових дій. Автор петиції пропонує встановити найвищий розмір доплати — до 60 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Які роботи пропонують вважати високоризиковими

Відповідну петицію №41/010779-26еп зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів України. У документі йдеться про зміну підходу до додаткових виплат для військовослужбовців Сил підтримки, зокрема інженерно-саперних, понтонно-мостових, підрозділів РХБЗ та ремонтних бригад.

Такі військовослужбовці виконують важливі завдання безпосередньо під загрозою ворожих обстрілів, атак FPV-дронів та інших безпілотників.

Серед робіт, які вони виконують, зокрема:

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розчищення секторів огляду та ведення вогню, включно з вирубуванням лісосмуг;

встановлення невибухових загороджень — протитанкових їжаків, бетонних пірамід та інших конструкцій;

монтаж антидронових коридорів;

встановлення сітчастого захисту на логістичних маршрутах;

інші інженерні роботи в умовах вогневого впливу противника.

На думку автора петиції, чинний підхід до визначення додаткової винагороди не завжди враховує реальний рівень небезпеки для військовослужбовців таких підрозділів.

Зокрема, якщо інженерні роботи виконуються не безпосередньо на нульовому рубежі, їх можуть класифікувати як роботи з тилового обладнання позицій.

Водночас виконання таких завдань може відбуватися в зоні активної роботи ворожих безпілотників та під постійною загрозою ударів.

Автор пропонує враховувати не лише місце виконання завдання, а й фактичний ризик та обсяг роботи, яку військовослужбовець виконав у небезпечних умовах.

За що хочуть нараховувати додаткову винагороду

У петиції пропонують законодавчо визначити окремі види інженерних робіт у районах активних бойових дій як високоризикові.

Зокрема, йдеться про встановлення невибухових і комбінованих загороджень, розгортання та обслуговування антидронових коридорів і захисних сіток, а також розчищення секторів ведення вогню в умовах візуального контакту з ворожими БПЛА.

Крім того, пропонується запровадити коефіцієнти щоденної додаткової винагороди залежно від фактично виконаного обсягу робіт під загрозою вогневого ураження.

Розрахунок може здійснюватися, зокрема, за кількістю кубометрів або погонних метрів облаштованих загороджень і сіток, а також за площею розчищених секторів.

Скільки пропонують доплачувати

В петиції пропонується встановити максимальний рівень додаткової винагороди — 60 тисяч гривень на місяць.

На таку виплату можуть претендувати військовослужбовці за дні, коли вони безпосередньо виконують завдання із захисту позицій або встановлення антидронових сіток у зоні ураження FPV-дронами.

Таким чином, запропонована система має враховувати конкретний характер завдання, його обсяг та рівень небезпеки.

Водночас наразі йдеться саме про пропозиції, викладені в петиції, а не про вже ухвалене рішення щодо запровадження нових виплат. Для набуття чинності такі зміни мають пройти відповідну законодавчу та нормативну процедуру.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплатять українським військовослужбовцям у вересні. Як і раніше, захисники отримають гроші кількома траншами. На початку місяця — основне грошове забезпечення, після 15 числа — премії та бойові.

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