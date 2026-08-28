Грошове забезпечення військовослужбовців: які оклади та надбавки виплатять у вересні

Українські військовослужбовці на навчаннях. Фото: Генштаб

У вересні 2026 року, як і раніше, грошове забезпечення військовослужбовців складатиметься з базових виплат і додаткових винагород. Мінімальна сума залежить від посади, звання та інших чинників, а за виконання бойових і спеціальних завдань військові можуть отримувати доплати від 10 000 до 170 000 гривень на місяць.

Про те, як нараховується грошове забезпечення, розповіло видання АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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З чого складається грошове забезпечення військового

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця у 2026 році становить 20 130 гривень. Саме стільки може отримувати рекрут, який перебуває у навчальному центрі. Після зарахування до військової частини сума змінюється залежно від посади, звання, вислуги років, місця служби та характеру завдань.

Порядок виплати грошового забезпечення визначає наказ Міністерства оборони №260. Воно включає щомісячні основні та додаткові виплати, а також окремі одноразові види допомоги.

До основного грошового забезпечення належать:

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посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Крім того, військовослужбовці можуть отримувати щомісячні додаткові виплати. Серед них:

підвищення посадового окладу;

надбавки за особливості проходження служби, службу у ССО, кваліфікацію та інші умови;

надбавки за виконання окремих спеціальних функцій;

доплати за науковий ступінь та вчене звання;

винагороду за виконання завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту;

премії.

Передбачені також одноразові додаткові виплати. Зокрема, військові можуть отримувати винагороди за морську службу, стрибки з парашутом, водолазні роботи, протимінну діяльність та бойове чергування.

До цього переліку належать і допомоги на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань, а також виплата у разі укладення першого контракту.

Що впливає на суму виплат

Розмір грошового забезпечення не є однаковим для всіх військовослужбовців. Він залежить від багатьох чинників, зокрема від посади, військового звання, вислуги років, характеру завдань та місця проходження служби.

Також суми можуть відрізнятися залежно від виду або роду військ. Зокрема, особливості грошового забезпечення мають військовослужбовці Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.

За що військовим нараховують додаткові винагороди

Додаткові винагороди виплачуються понад базове грошове забезпечення. Їхній розмір пов’язаний насамперед із характером виконуваних завдань, рівнем небезпеки та місцем служби.

Загальний принцип такий: що складніші та ризикованіші завдання виконує військовослужбовець, то більшою може бути сума додаткової винагороди.

100 000 грн — виплата за безпосередню участь у бойових діях

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати до 100 000 гривень на місяць додаткової винагороди.

Виплата здійснюється пропорційно часу участі у бойових діях або виконання відповідних завдань. Зокрема, підставами можуть бути:

ведення бойових дій на лінії зіткнення на глибину до батальйону включно;

виявлення повітряних цілей противника у районах бойових дій;

польоти у повітряному просторі областей, де ведуться бойові дії;

вогневе ураження противника підрозділами ракетних військ, артилерії або ППО;

виконання завдань на території противника;

ураження повітряних та морських цілей;

виведення повітряних суден з-під удару із виконанням зльоту;

виконання завдань кораблями, катерами та суднами у відповідних морських і річкових акваторіях;

робота медичного персоналу в районах бойових дій;

відбиття збройного нападу на об’єкти охорони;

розмінування у місцях виконання бойових завдань.

50 000 грн — для військових на пунктах управління

До 50 000 гривень на місяць можуть отримувати військовослужбовці, які виконують завдання на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, загонів, центрів та інших формувань.

Йдеться про пункти, з яких безпосередньо здійснюється оперативне або бойове управління підрозділами, що ведуть бойові дії.

При цьому сам пункт управління може розташовуватися за межами району безпосереднього ведення бойових дій.

Водночас військовослужбовці підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, які входять до складу таких пунктів, цієї виплати не отримують.

30 000 грн — доплата за бойові та спеціальні завдання

Ще одна додаткова винагорода становить до 30 000 гривень на місяць. Вона передбачена для військовослужбовців, які виконують бойові або спеціальні завдання поза районом безпосереднього зіткнення з противником.

Зокрема, йдеться про:

колективну підготовку під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ на розгорнутих пунктах управління Генштабу;

роботу відповідних груп у межах областей, де ведуться бойові дії;

розмінування за межами районів бойових дій;

всебічне забезпечення угруповань безпосередньо в районах бойових дій;

протиповітряне прикриття та наземну оборону об’єктів критичної інфраструктури поза межами військових містечок.

10 000 грн — доплата для військових у тилу

Окремий вид додаткової винагороди становить 10 000 гривень на місяць. Її запроваджено постановою №768.

Виплата здійснюється пропорційно часу виконання службових обов’язків військовослужбовцям, які не отримують іншої додаткової винагороди.

Водночас передбачені винятки. Зокрема, виплата не нараховується:

за час відпустки зі збереженням грошового забезпечення;

військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження командирів або звільненим від посад, крім випадків тимчасового виконання обов’язків;

курсантам навчальних військових частин та військових навчальних закладів;

тим, кого відрядили на навчання до навчальних військових частин;

військовослужбовцям змінного складу частин резерву та запасних рот.

Якщо військовий одночасно має право на кілька таких виплат, йому нараховується одна — більша за розміром у розрахунку на день.

170 000 та 70 000 грн — виплати залежно від відстані до противника

Окремі види винагороди прив’язані не до конкретної посади, а до відстані від лінії бойового зіткнення, де військовослужбовець виконує завдання.

Вони нараховуються пропорційно фактичній кількості днів перебування у відповідній зоні.

170 000 грн на місяць

До 170 000 гривень на місяць можуть нараховувати за виконання завдань:

на відстані до взводного опорного пункту включно, зокрема під час наступу, контрнаступу чи контратаки;

на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони та противника;

безпосередньо на території противника.

70 000 грн на місяць

До 70 000 гривень на місяць передбачено за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом одного місяця військовослужбовець виконував завдання у різних районах, виплати розраховуються окремо за кожен день перебування у відповідній зоні та підсумовуються.

При цьому ці винагороди не скасовують доплату у 100 000 гривень за безпосередню участь у бойових діях, а можуть нараховуватися додатково за наявності відповідних підстав.

Кому виплачують 40 000 або 20 000 грн за кожну добу

Окремі винагороди залежать від характеру конкретного бойового завдання.

За штурмові дії із захопленням позицій передбачено 40 000 гривень за добу. Така виплата стосується дій безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

За відновлення або повернення позицій, які були захоплені інфільтрованими групами противника у глибині власної оборони, передбачено 20 000 гривень за добу.

Якщо протягом однієї доби виникають підстави для застосування обох ставок, виплачується більша сума — 40 000 гривень.

Для призначення цих виплат необхідне окреме підтвердження. Командир військової частини направляє до органу військового управління відповідне клопотання. Його розглядають протягом трьох днів, після чого видається документ про підтвердження виконання завдання. Лише після цього у військовій частині оформлюється наказ про виплату.

100 000 грн — за захоплення військовополоненого

Окрема винагорода передбачена за безпосереднє захоплення військовополоненого.

За кожного захопленого військовополоненого підрозділу або групі, яка здійснила захоплення, нараховується 100 000 гривень.

Сума розподіляється між військовослужбовцями з урахуванням особистого внеску кожного учасника операції.

15 000 грн — за підтверджений результат ближнього бою

Ще одна додаткова винагорода становить 15 000 гривень. Її може отримати підрозділ або група за результатами підтвердженого виконання бойового завдання у стрілецькому чи рукопашному бою.

Для отримання коштів необхідно підтвердити визначені порядком підстави. Зокрема, обов’язковою умовою є відеофіксація відповідного результату.

Який ліміт бойових виплат діє

Максимальний ліміт 460 000 гривень на місяць стосується саме визначених бойових виплат. Він розраховується як сума трьох категорій:

100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях;

170 000 або 70 000 гривень — зональна винагорода;

40 000 або 20 000 гривень, помножені на кількість діб виконання відповідних штурмових завдань.

Якщо загальна сума за цими трьома категоріями перевищує 460 000 гривень за місяць, виплата обмежується цією сумою.

Водночас до ліміту не включаються окремі виплати. Зокрема:

базове грошове забезпечення;

одноразова допомога у разі укладення першого контракту;

винагорода за захоплення військовополоненого — 100 000 гривень за кожного;

винагорода за знищення живої сили противника — 15 000 гривень за кожного знищеного.

Таким чином, фактична сума, яку військовослужбовець може отримати у вересні, залежить від його посади, звання, вислуги років, виду служби, району виконання завдань та кількості днів безпосередньої участі у бойових або спеціальних операціях.

До базового грошового забезпечення можуть додаватися бойові винагороди та окремі бонуси, які мають власні правила нарахування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки доплачують інструкторам в навчальних та бойових військових частинах. Для військовослужбовців керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин передбачена додаткова винагорода до 30 000 грн на місяць. Інструкторам, які працюють безпосередньо у бойових частинах, є окрема шкала нарахувань.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують посилити гарантії для військовослужбовців, ветеранів та звільнених із полону захисників. Уряд ухвалив закон, який передбачає збереження грошового забезпечення під час лікування за кордоном. Йдеться також про безоплатну медичну допомогу та реабілітацію, а також право самостійно обирати протезиста і заклад для протезування.