Денежное обеспечение военнослужащих: какие оклады и надбавки будут выплачены в сентябре

Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Генштаб

В сентябре 2026 года, как и ранее, денежное довольствие военнослужащих будет состоять из базовых выплат и дополнительных вознаграждений. Минимальная сумма зависит от должности, звания и других факторов, а за выполнение боевых и специальных задач военные могут получать доплаты от 10 000 до 170 000 гривен в месяц.

О том, как начисляется денежное довольствие, рассказало издание АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Из чего состоит денежное довольствие военнослужащего

Минимальное денежное обеспечение военнослужащего в 2026 году составляет 20 130 гривен. Именно столько может получать рекрут, находящийся в учебном центре. После зачисления в воинскую часть сумма меняется в зависимости от должности, звания, стажа, места службы и характера задач.

Порядок выплаты денежного довольствия определяет приказ Министерства обороны № 260. Оно включает ежемесячные основные и дополнительные выплаты, а также отдельные разовые виды помощи.

К основному денежному обеспечению относятся:

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должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Кроме того, военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Среди них:

повышение должностного оклада;

надбавки за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию и другие условия;

надбавки за выполнение отдельных специальных функций;

доплаты за ученую степень и ученое звание;

вознаграждение за выполнение задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;

премии.

Предусмотрены также единовременные дополнительные выплаты. В частности, военные могут получать вознаграждения за морскую службу, прыжки с парашютом, водолазные работы, противоминную деятельность и боевое дежурство.

В этот перечень входят также пособия на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов, а также выплата в случае заключения первого контракта.

Что влияет на сумму выплат

Размер денежного довольствия не одинаков для всех военнослужащих. Он зависит от многих факторов, в частности от должности, воинского звания, выслуги лет, характера задач и места прохождения службы.

Также суммы могут различаться в зависимости от вида или рода войск. В частности, особенности денежного обеспечения характерны для военнослужащих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

За что военным начисляют дополнительные вознаграждения

Дополнительные вознаграждения выплачиваются сверх базового денежного довольствия. Их размер зависит прежде всего от характера выполняемых задач, уровня опасности и места службы.

Общий принцип таков: чем сложнее и рискованнее задачи выполняет военнослужащий, тем больше может быть сумма дополнительного вознаграждения.

100 000 грн — выплата за непосредственное участие в боевых действиях

Военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или выполняют определенные боевые задачи, могут получать до 100 000 гривен в месяц в качестве дополнительного вознаграждения.

Выплата осуществляется пропорционально времени участия в боевых действиях или выполнения соответствующих задач. В частности, основаниями могут быть:

ведение боевых действий на линии соприкосновения на глубину до батальона включительно;

обнаружение воздушных целей противника в районах боевых действий;

полеты в воздушном пространстве областей, где ведутся боевые действия;

огневое поражение противника подразделениями ракетных войск, артиллерии или ПВО;

выполнение задач на территории противника;

поражение воздушных и морских целей;

вывод воздушных судов из-под удара с выполнением взлета;

выполнение задач кораблями, катерами и судами в соответствующих морских и речных акваториях;

работа медицинского персонала в районах боевых действий;

отбивание вооруженного нападения на объекты охраны;

разминирование в местах выполнения боевых задач.

50 000 грн — для военных на пунктах управления

До 50 000 гривен в месяц могут получать военнослужащие, выполняющие задачи на пунктах управления бригад, полков, батальонов, отрядов, центров и других формирований.

Речь идет о пунктах, из которых непосредственно осуществляется оперативное или боевое управление подразделениями, ведущими боевые действия.

При этом сам пункт управления может располагаться за пределами района непосредственного ведения боевых действий.

В то же время военнослужащие подразделений охраны, обеспечения и обслуживания, входящие в состав таких пунктов, эту выплату не получают.

30 000 грн — доплата за боевые и специальные задачи

Еще одно дополнительное вознаграждение составляет до 30 000 гривен в месяц. Оно предусмотрено для военнослужащих, выполняющих боевые или специальные задачи за пределами района непосредственного столкновения с противником.

В частности, речь идет о:

коллективную подготовку во время восстановления боеспособности в составе резерва Главнокомандующего ВСУ;

управление группировками войск на развернутых пунктах управления Генштаба;

работу соответствующих групп в пределах областей, где ведутся боевые действия;

разминирование за пределами районов боевых действий;

всестороннее обеспечение группировок непосредственно в районах боевых действий;

противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры за пределами военных городков.

10 000 грн — доплата для военных в тылу

Отдельный вид дополнительного вознаграждения составляет 10 000 гривен в месяц. Он введен постановлением № 768.

Выплата осуществляется пропорционально времени выполнения служебных обязанностей военнослужащим, которые не получают другого дополнительного вознаграждения.

В то же время предусмотрены исключения. В частности, выплата не начисляется:

за время отпуска с сохранением денежного довольствия;

военнослужащим, зачисленным в распоряжение командиров или освобожденным от должностей, кроме случаев временного исполнения обязанностей;

курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений;

тем, кого направили на обучение в учебные воинские части;

военнослужащим сменного состава частей резерва и запасных рот.

Если военнослужащий одновременно имеет право на несколько таких выплат, ему начисляется одна — наибольшая по размеру в расчете на день.

170 000 и 70 000 грн — выплаты в зависимости от расстояния до противника

Отдельные виды вознаграждения привязаны не к конкретной должности, а к расстоянию от линии боевого столкновения, где военнослужащий выполняет задачи.

Они начисляются пропорционально фактическому количеству дней пребывания в соответствующей зоне.

170 000 грн в месяц

До 170 000 гривен в месяц могут начисляться за выполнение задач:

на расстоянии до взводного опорного пункта включительно, в частности во время наступления, контрнаступления или контратаки;

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями Сил обороны и противника;

непосредственно на территории противника.

70 000 грн в месяц

До 70 000 гривен в месяц предусмотрено за выполнение задач на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Если в течение одного месяца военнослужащий выполнял задачи в разных районах, выплаты рассчитываются отдельно за каждый день пребывания в соответствующей зоне и суммируются.

При этом эти вознаграждения не отменяют доплату в размере 100 000 гривен за непосредственное участие в боевых действиях, а могут начисляться дополнительно при наличии соответствующих оснований.

Кому выплачивают 40 000 или 20 000 грн за каждые сутки

Отдельные вознаграждения зависят от характера конкретной боевой задачи.

За штурмовые действия с захватом позиций предусмотрено 40 000 гривен в сутки. Такая выплата касается действий непосредственно на линии соприкосновения или в глубине обороны противника.

За восстановление или возвращение позиций, которые были захвачены инфильтрированными группами противника в глубине собственной обороны, предусмотрено 20 000 гривен за сутки.

Если в течение суток возникают основания для применения обеих ставок, выплачивается большая сумма — 40 000 гривен.

Для назначения этих выплат требуется отдельное подтверждение. Командир воинской части направляет в орган военного управления соответствующее ходатайство. Оно рассматривается в течение трех дней, после чего выдается документ, подтверждающий выполнение задачи. Только после этого в воинской части оформляется приказ о выплате.

100 000 грн — за захват военнопленного

Отдельное вознаграждение предусмотрено за непосредственный захват военнопленного.

За каждого захваченного военнопленного подразделению или группе, осуществившей захват, начисляется 100 000 гривен.

Сумма распределяется между военнослужащими с учетом личного вклада каждого участника операции.

15 000 грн — за подтвержденный результат ближнего боя

Еще одно дополнительное вознаграждение составляет 15 000 гривен. Его может получить подразделение или группа по результатам подтвержденного выполнения боевой задачи в стрелковом или рукопашном бою.

Для получения средств необходимо подтвердить установленные порядком основания. В частности, обязательным условием является видеофиксация соответствующего результата.

Какой действует лимит боевых выплат

Максимальный лимит в 460 000 гривен в месяц касается именно определенных боевых выплат. Он рассчитывается как сумма трех категорий:

100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых действиях;

170 000 или 70 000 гривен — зональное вознаграждение;

40 000 или 20 000 гривен, умноженные на количество суток выполнения соответствующих штурмовых задач.

Если общая сумма по этим трем категориям превышает 460 000 гривен в месяц, выплата ограничивается этой суммой.

При этом в лимит не включаются отдельные выплаты. В частности:

базовое денежное обеспечение;

единовременная помощь при заключении первого контракта;

вознаграждение за захват военнопленного — 100 000 гривен за каждого;

вознаграждение за уничтожение живой силы противника — 15 000 гривен за каждого уничтоженного.

Таким образом, фактическая сумма, которую военнослужащий может получить в сентябре, зависит от его должности, звания, выслуги лет, вида службы, района выполнения задач и количества дней непосредственного участия в боевых или специальных операциях.

К базовому денежному обеспечению могут добавляться боевые вознаграждения и отдельные бонусы, которые имеют собственные правила начисления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько доплачивают инструкторам в учебных и боевых воинских частях. Для военнослужащих руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей предусмотрено дополнительное вознаграждение до 30 000 грн в месяц. Для инструкторов, работающих непосредственно в боевых частях, существует отдельная шкала начислений.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют усилить гарантии для военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена защитников. Правительство приняло закон, предусматривающий сохранение денежного довольствия во время лечения за рубежом. Речь идет также о бесплатной медицинской помощи и реабилитации, а также о праве самостоятельно выбирать протезиста и учреждение для протезирования.