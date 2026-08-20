Денежное обеспечение военнослужащих во время лечения: Рада приняла важные изменения

Украинский военнослужащий в госпитале. Фото: УНИАН

В Украине планируют усилить гарантии для военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена защитников во время лечения и реабилитации. Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает сохранение денежного обеспечения, в частности во время лечения за рубежом, бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию, а также право самостоятельно выбирать протезиста и учреждение для протезирования.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Денежное обеспечение будет сохраняться на весь период лечения

Одной из главных проблем действующего законодательства является ограничение срока пребывания военнослужащего на стационарном лечении.

В настоящее время военнослужащие, получившие ранения, травмы, контузии, увечья или тяжелые заболевания во время защиты Украины, могут находиться на лечении не более 12 месяцев подряд.

Если этот срок истекает, а лечение продолжается, возникает риск прекращения выплаты денежного содержания.

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Законопроект № 13704-д призван устранить эту проблему и обеспечить сохранение всех видов денежного обеспечения на период лечения и реабилитации. Гарантия будет распространяться также на военнослужащих, проходящих лечение в медицинских учреждениях других государств.

Необходимость в таких изменениях возникает, в частности, из-за ситуаций, когда военнослужащий физически не может своевременно пройти военно-медицинскую комиссию. Особенно сложным этот вопрос является для защитников, которые длительное время лечатся или проходят реабилитацию за рубежом.

Из-за отсутствия надлежащего механизма дистанционного прохождения ВЛК по истечении 12-месячного периода человек может оказаться без денежного обеспечения, не имея возможности завершить службу и оформить предусмотренные законодательством выплаты.

Лечение и реабилитация за счет государства

Документ также предусматривает, что военнослужащие, ветераны, освобожденные из плена, а также иностранцы и лица без гражданства, служащие в ВСУ, должны получать лечение и реабилитацию на равных условиях.

Расходы на эти услуги должны полностью покрываться из государственного бюджета. Речь идет о медицинских и реабилитационных учреждениях независимо от формы собственности или подчинения.

Если состояние защитника требует дальнейшего восстановления, реабилитационные мероприятия смогут продолжаться и после завершения основного периода лечения — в рамках длительной реабилитации.

Кроме того, военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена предлагается обеспечивать улучшенным питанием во время лечения и реабилитации.

Защитники смогут самостоятельно выбирать протезиста

Отдельный блок изменений касается протезирования и ортезирования. Военнослужащие, получившие ранения или травмы в результате боевых действий или пребывания в плену, а также лица с инвалидностью вследствие войны не должны быть ограничены в выборе специалиста.

Они смогут самостоятельно выбирать протезиста и организацию, которая будет предоставлять услуги по протезированию или ортезированию в соответствии с медицинскими назначениями.

Также предусмотрена возможность обжалования постановления ВЛК об определении степени годности к военной службе в судебном порядке.

Кабмин должен подготовить новые программы

Отдельные положения документа касаются дальнейшего совершенствования системы реабилитации и протезирования. Кабинету Министров предлагается в течение трех месяцев после вступления закона в силу подготовить ряд соответствующих решений.

В частности, правительство должно разработать законопроект о процедуре реабилитации и протезирования, а также рассмотреть вопрос о создании постоянного органа, который будет контролировать качество протезирования. К его работе планируется привлекать представителей органов власти, общественных организаций людей с инвалидностью и экспертов.

Кроме того, предлагается разработать государственную целевую программу "Врятуй Кінцівку" на 2026–2030 годы. Ее целью должно стать предотвращение ампутаций и восстановление функций конечностей, а финансирование предполагается осуществлять из государственного бюджета.

Еще одно предложение касается пожизненного денежного содержания для людей, которые в результате боевых действий получили повреждения, приведшие к необратимой потере конечностей или других органов и установлению инвалидности I группы. Размер такого содержания предлагается определять на уровне средней зарплаты в Украине за предыдущий год.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащему получить денежную помощь на оздоровление. Выплата предоставляется всем защитникам один раз в год. Сумма зависит от должностного оклада и отдельных надбавок.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветераны с инвалидностью III группы могут получить новую льготу. В частности, им планируют частично компенсировать расходы на приобретение автомобиля. Депутаты предлагают добавить к действующей системе еще один вариант государственной поддержки.