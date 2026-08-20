Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты во время лечения: Рада расширила гарантии для военнослужащих

Выплаты во время лечения: Рада расширила гарантии для военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 09:05
Денежное обеспечение военнослужащих во время лечения: Рада приняла важные изменения
Украинский военнослужащий в госпитале. Фото: УНИАН

В Украине планируют усилить гарантии для военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена защитников во время лечения и реабилитации. Верховная Рада одобрила закон, который предусматривает сохранение денежного обеспечения, в частности во время лечения за рубежом, бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию, а также право самостоятельно выбирать протезиста и учреждение для протезирования.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Денежное обеспечение будет сохраняться на весь период лечения

Одной из главных проблем действующего законодательства является ограничение срока пребывания военнослужащего на стационарном лечении.

В настоящее время военнослужащие, получившие ранения, травмы, контузии, увечья или тяжелые заболевания во время защиты Украины, могут находиться на лечении не более 12 месяцев подряд.

Если этот срок истекает, а лечение продолжается, возникает риск прекращения выплаты денежного содержания.

Читайте также:

Законопроект № 13704-д призван устранить эту проблему и обеспечить сохранение всех видов денежного обеспечения на период лечения и реабилитации. Гарантия будет распространяться также на военнослужащих, проходящих лечение в медицинских учреждениях других государств.

Необходимость в таких изменениях возникает, в частности, из-за ситуаций, когда военнослужащий физически не может своевременно пройти военно-медицинскую комиссию. Особенно сложным этот вопрос является для защитников, которые длительное время лечатся или проходят реабилитацию за рубежом.

Из-за отсутствия надлежащего механизма дистанционного прохождения ВЛК по истечении 12-месячного периода человек может оказаться без денежного обеспечения, не имея возможности завершить службу и оформить предусмотренные законодательством выплаты.

Лечение и реабилитация за счет государства

Документ также предусматривает, что военнослужащие, ветераны, освобожденные из плена, а также иностранцы и лица без гражданства, служащие в ВСУ, должны получать лечение и реабилитацию на равных условиях.

Расходы на эти услуги должны полностью покрываться из государственного бюджета. Речь идет о медицинских и реабилитационных учреждениях независимо от формы собственности или подчинения.

Если состояние защитника требует дальнейшего восстановления, реабилитационные мероприятия смогут продолжаться и после завершения основного периода лечения — в рамках длительной реабилитации.

Кроме того, военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена предлагается обеспечивать улучшенным питанием во время лечения и реабилитации.

Защитники смогут самостоятельно выбирать протезиста

Отдельный блок изменений касается протезирования и ортезирования. Военнослужащие, получившие ранения или травмы в результате боевых действий или пребывания в плену, а также лица с инвалидностью вследствие войны не должны быть ограничены в выборе специалиста.

Они смогут самостоятельно выбирать протезиста и организацию, которая будет предоставлять услуги по протезированию или ортезированию в соответствии с медицинскими назначениями.

Также предусмотрена возможность обжалования постановления ВЛК об определении степени годности к военной службе в судебном порядке.

Кабмин должен подготовить новые программы

Отдельные положения документа касаются дальнейшего совершенствования системы реабилитации и протезирования. Кабинету Министров предлагается в течение трех месяцев после вступления закона в силу подготовить ряд соответствующих решений.

В частности, правительство должно разработать законопроект о процедуре реабилитации и протезирования, а также рассмотреть вопрос о создании постоянного органа, который будет контролировать качество протезирования. К его работе планируется привлекать представителей органов власти, общественных организаций людей с инвалидностью и экспертов.

Кроме того, предлагается разработать государственную целевую программу "Врятуй Кінцівку" на 2026–2030 годы. Ее целью должно стать предотвращение ампутаций и восстановление функций конечностей, а финансирование предполагается осуществлять из государственного бюджета.

Еще одно предложение касается пожизненного денежного содержания для людей, которые в результате боевых действий получили повреждения, приведшие к необратимой потере конечностей или других органов и установлению инвалидности I группы. Размер такого содержания предлагается определять на уровне средней зарплаты в Украине за предыдущий год.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащему получить денежную помощь на оздоровление. Выплата предоставляется всем защитникам один раз в год. Сумма зависит от должностного оклада и отдельных надбавок.

Также Новини.LIVE сообщали, что ветераны с инвалидностью III группы могут получить новую льготу. В частности, им планируют частично компенсировать расходы на приобретение автомобиля. Депутаты предлагают добавить к действующей системе еще один вариант государственной поддержки.

лечение денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации