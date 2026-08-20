Грошове забезпечення військових під час лікування: Рада ухвалила важливі зміни

Український військовослужбовець у госпіталі. Фото: УНІАН

В Україні планують посилити гарантії для військовослужбовців, ветеранів та звільнених із полону захисників під час лікування й реабілітації. Верховна Рада хвалила закон, який передбачає збереження грошового забезпечення, зокрема під час лікування за кордоном, безоплатну медичну допомогу та реабілітацію, а також право самостійно обирати протезиста і заклад для протезування.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Грошове забезпечення зберігатимуть на весь період лікування

Однією з головних проблем чинного законодавства є обмеження строку перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні.

Нині військові, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва або тяжкі захворювання під час захисту України, можуть перебувати на лікуванні не більш як 12 місяців поспіль.

Якщо цей термін спливає, а лікування продовжується, виникає ризик припинення виплати грошового забезпечення.

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Законопроєкт №13704-д має усунути цю проблему та забезпечити збереження всіх видів грошового забезпечення на період лікування і реабілітації. Гарантія поширюватиметься також на військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах інших держав.

Потреба у таких змінах виникає, зокрема, через ситуації, коли військовий фізично не може вчасно пройти військово-лікарську комісію. Особливо складним це питання є для захисників, які тривалий час лікуються або проходять реабілітацію за кордоном.

Через відсутність належного механізму дистанційного проходження ВЛК після завершення 12-місячного періоду людина може опинитися без грошового забезпечення, не маючи можливості завершити службу та оформити передбачені законодавством виплати.

Лікування та реабілітація за рахунок держави

Документ також передбачає, що військовослужбовці, ветерани, звільнені з полону, а також іноземці та особи без громадянства, які служать у ЗСУ, мають отримувати лікування та реабілітацію на рівних умовах.

Витрати на ці послуги мають повністю покриватися з державного бюджету. Йдеться про медичні та реабілітаційні заклади незалежно від форми власності або підпорядкування.

Якщо стан захисника потребує подальшого відновлення, реабілітаційні заходи зможуть продовжуватися і після завершення основного періоду лікування — у межах довготривалої реабілітації.

Крім того, військовослужбовців, ветеранів та звільнених із полону пропонується забезпечувати покращеним харчуванням під час лікування та реабілітації.

Захисники зможуть самостійно обирати протезиста

Окремий блок змін стосується протезування та ортезування. Військовослужбовці, які отримали поранення або травми через бойові дії чи перебування в полоні, а також особи з інвалідністю внаслідок війни не повинні бути обмежені у виборі фахівця.

Вони зможуть самостійно обирати протезиста та суб’єкта господарювання, який надаватиме послуги з протезування або ортезування відповідно до медичних призначень.

Також передбачається можливість оскарження постанови ВЛК щодо визначення ступеня придатності до військової служби в судовому порядку.

Кабмін має підготувати нові програми

Окремі положення документа стосуються подальшого вдосконалення системи реабілітації та протезування. Кабінету Міністрів пропонується протягом трьох місяців після набрання законом чинності підготувати низку відповідних рішень.

Зокрема, уряд має розробити законопроєкт щодо процедури реабілітації та протезування, а також розглянути створення постійного органу, який контролюватиме якість протезування. До його роботи планують залучати представників органів влади, громадських організацій людей з інвалідністю та експертів.

Крім того, пропонується розробити державну цільову програму "Врятуй Кінцівку" на 2026-2030 роки. Її метою має стати профілактика ампутацій та відновлення функцій кінцівок, а фінансування передбачається здійснювати з державного бюджету.

Ще одна пропозиція стосується довічного грошового утримання для людей, які через бойові дії отримали ушкодження, що призвели до необоротної втрати кінцівок або інших органів та встановлення інвалідності I групи. Розмір такого утримання пропонується визначати на рівні середньої зарплати в Україні за попередній рік.

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