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Главная Экономика До 60 тысяч гривен: некоторым военнослужащим предлагают новые доплаты

До 60 тысяч гривен: некоторым военнослужащим предлагают новые доплаты

Ua ru
1 сентября 2026 10:16
Денежное обеспечение в ВСУ: некоторым военнослужащим хотят доплачивать до 60 тысяч гривен
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб

Для военнослужащих инженерно-саперных, технических и других подразделений Сил поддержки предлагается изменить подход к дополнительному вознаграждению. Речь идет о дифференцированной и балльной системе выплат за выполнение опасных задач в районах активных боевых действий. Автор петиции предлагает установить максимальный размер доплаты — до 60 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Какие виды работ предлагается считать высокорисковыми

Соответствующая петиция №41/010779-26эп была зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины. В документе речь идет об изменении подхода к дополнительным выплатам военнослужащим Сил поддержки, в частности инженерно-саперных, понтонно-мостовых подразделений, подразделений РХБЗ и ремонтных бригад.

Такие военнослужащие выполняют важные задачи непосредственно под угрозой вражеских обстрелов, атак FPV-дронов и других беспилотников.

Среди работ, которые они выполняют, в частности:

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  • расчистка секторов обзора и ведения огня, включая вырубку лесополос;
  • установка невзрывных заграждений — противотанковых "ежей", бетонных пирамид и других конструкций;
  • монтаж антидроновых коридоров;
  • установка сетчатой защиты на логистических маршрутах;
  • прочие инженерные работы в условиях обстрела со стороны противника.

По мнению автора петиции, действующий подход к определению дополнительного вознаграждения не всегда учитывает реальный уровень опасности для военнослужащих таких подразделений.

В частности, если инженерные работы выполняются не непосредственно на нулевом рубеже, их могут классифицировать как работы по тыловому оборудованию позиций.

В то же время выполнение таких задач может происходить в зоне активной работы вражеских беспилотников и под постоянной угрозой ударов.

Автор предлагает учитывать не только место выполнения задачи, но и фактический риск, а также объем работы, которую военнослужащий выполнил в опасных условиях.

За что предлагают начислять дополнительное вознаграждение

В петиции предлагается законодательно определить отдельные виды инженерных работ в районах активных боевых действий как высокорисковые.

В частности, речь идет об установке невзрывных и комбинированных заграждений, развертывании и обслуживании антидроновых коридоров и защитных сеток, а также расчистке секторов ведения огня в условиях визуального контакта с вражескими БПЛА.

Кроме того, предлагается ввести коэффициенты ежедневного дополнительного вознаграждения в зависимости от фактически выполненного объема работ под угрозой огневого поражения.

Расчет может осуществляться, в частности, по количеству кубометров или погонных метров обустроенных заграждений и сеток, а также по площади расчищенных секторов.

Сколько предлагают доплачивать

В петиции предлагается установить максимальный уровень дополнительного вознаграждения — 60 тысяч гривен в месяц.

На такую выплату могут претендовать военнослужащие за дни, когда они непосредственно выполняют задачи по защите позиций или установке антидроновых сеток в зоне поражения FPV-дронами.

Таким образом, предлагаемая система должна учитывать конкретный характер задачи, ее объем и уровень опасности.

В то же время речь сейчас идет именно о предложениях, изложенных в петиции, а не об уже принятом решении о введении новых выплат. Для вступления в силу такие изменения должны пройти соответствующую законодательную и нормативную процедуру.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько выплатят украинским военнослужащим в сентябре. Как и раньше, защитники получат деньги несколькими траншами. В начале месяца — основное денежное довольствие, после 15 числа — премии и боевые.

Также Новини.LIVE писали, что для военнослужащих готовятся изменения в вопросе погашения кредитной задолженности. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен урегулировать списание долгов защищенных категорий без возникновения налоговых обязательств.

ВСУ БпЛА денежное довольствие выплаты военным боевые выплаты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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