Денежное обеспечение ВСУ в сентябре: когда должны поступить выплаты

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб

В Украине военнослужащие получают основное денежное довольствие, дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач, премии, надбавки, материальную помощь и предусмотренные законом выплаты в случае ранения. Сроки выплат четко определены на законодательном уровне. В то же время на практике средства могут поступать с задержкой.

Адвокаты Елена Воронкова и Лариса Кись объяснили Факты ICTV, в какие сроки должны выплачиваться деньги, почему возникают задержки и когда они уже считаются нарушением, передают Новини.LIVE.

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В какие сроки военные получают денежное обеспечение

Как объясняет адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись, основное денежное обеспечение военнослужащие получают на банковскую карту за предыдущий месяц службы — до 20 числа следующего месяца.

На практике деньги обычно поступают в период с 7-го по 15-е число. При этом сам предельный срок выплаты — до 20-го числа следующего месяца.

Если средства поступают в воинскую часть после 20-го числа, выплата должна быть произведена в течение трех дней с момента их поступления.

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Таким образом, например, получение основного денежного довольствия за август 2026 года до 20 сентября еще не считается задержкой.

Когда выплачивают дополнительные вознаграждения

Отдельно военнослужащим начисляют дополнительное денежное вознаграждение. Речь идет, в частности, о выплатах за непосредственное участие в боевых действиях или за период лечения после полученного ранения.

Средства обычно выплачиваются после их поступления в воинскую часть — после 20 числа месяца, следующего за тем, за который производится выплата.

Если деньги не поступают и после установленных сроков, это уже может свидетельствовать о задержке выплаты.

Почему военным могут задержать деньги

По словам Ларисы Кись, причин для задержки может быть несколько. Среди них:

недостаточное или несвоевременное финансирование;

неправильно оформленные военной частью заявки на выплату денежного довольствия;

перевод военнослужащего из одной части в другую;

длительные командировки или пребывание военнослужащего в составе другой части в качестве "приданного" подразделения, что может вызвать проблемы на уровне бухгалтерии;

несвоевременное поступление документов, подтверждающих право на дополнительное вознаграждение.

Отдельные трудности могут возникать именно с выплатами в размере 70 или 100 тысяч гривен. Для их начисления необходимы подтверждающие документы, которые должны пройти путь от командиров на местах до бухгалтерии, финансовой службы и командира бригады.

В боевых условиях документы также могут быть утрачены в результате обстрелов или непосредственного боевого столкновения. Тогда требуется дополнительное время для их восстановления.

Есть ли сейчас проблемы с выплатами

Адвокат АБ Ивана Хомича Елена Воронкова отмечает, что определенные задержки выплат в настоящее время возможны из-за особенностей финансирования.

По ее словам, обычно такие задержки не превышают нескольких дней. Поэтому говорить о системных проблемах с выплатами военнослужащим пока нет оснований.

В то же время военное положение само по себе не означает, что военнослужащим можно не выплачивать положенное денежное довольствие.

По мнению Елены Воронковой, военное положение нельзя автоматически считать форс-мажорным обстоятельством, освобождающим от обязанности осуществлять выплаты. Права военнослужащих в этой сфере также защищены законодательством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для отдельных категорий военнослужащих предлагается установить дополнительные надбавки. Речь идет о дифференцированной и балльной системе выплат за выполнение опасных задач в районах активных боевых действий. Автор инициативы предлагает доплачивать им до 60 тысяч гривен в месяц.

Также Новини.LIVE писали, какие социальные гарантии предоставляет государство военнослужащим в сентябре. Среди них — денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения. Кроме того, украинские защитники могут получить компенсацию за жилье, медицинскую помощь, реабилитацию, льготы на коммунальные услуги и транспорт, а также образовательные и трудовые гарантии.