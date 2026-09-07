Денежное обеспечение ВСУ в сентябре: когда должны поступить выплаты

Денежное обеспечение военнослужащих: даты выплат в сентябре
В Украине военнослужащие получают основное денежное довольствие, дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач, премии, надбавки, материальную помощь и предусмотренные законом выплаты в случае ранения. Сроки выплат четко определены на законодательном уровне. В то же время на практике средства могут поступать с задержкой.
Адвокаты Елена Воронкова и Лариса Кись объяснили Факты ICTV, в какие сроки должны выплачиваться деньги, почему возникают задержки и когда они уже считаются нарушением, передают Новини.LIVE.
В какие сроки военные получают денежное обеспечение
Как объясняет адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись, основное денежное обеспечение военнослужащие получают на банковскую карту за предыдущий месяц службы — до 20 числа следующего месяца.
На практике деньги обычно поступают в период с 7-го по 15-е число. При этом сам предельный срок выплаты — до 20-го числа следующего месяца.
Если средства поступают в воинскую часть после 20-го числа, выплата должна быть произведена в течение трех дней с момента их поступления.
Таким образом, например, получение основного денежного довольствия за август 2026 года до 20 сентября еще не считается задержкой.
Когда выплачивают дополнительные вознаграждения
Отдельно военнослужащим начисляют дополнительное денежное вознаграждение. Речь идет, в частности, о выплатах за непосредственное участие в боевых действиях или за период лечения после полученного ранения.
Средства обычно выплачиваются после их поступления в воинскую часть — после 20 числа месяца, следующего за тем, за который производится выплата.
Если деньги не поступают и после установленных сроков, это уже может свидетельствовать о задержке выплаты.
Почему военным могут задержать деньги
По словам Ларисы Кись, причин для задержки может быть несколько. Среди них:
- недостаточное или несвоевременное финансирование;
- неправильно оформленные военной частью заявки на выплату денежного довольствия;
- перевод военнослужащего из одной части в другую;
- длительные командировки или пребывание военнослужащего в составе другой части в качестве "приданного" подразделения, что может вызвать проблемы на уровне бухгалтерии;
- несвоевременное поступление документов, подтверждающих право на дополнительное вознаграждение.
Отдельные трудности могут возникать именно с выплатами в размере 70 или 100 тысяч гривен. Для их начисления необходимы подтверждающие документы, которые должны пройти путь от командиров на местах до бухгалтерии, финансовой службы и командира бригады.
В боевых условиях документы также могут быть утрачены в результате обстрелов или непосредственного боевого столкновения. Тогда требуется дополнительное время для их восстановления.
Есть ли сейчас проблемы с выплатами
Адвокат АБ Ивана Хомича Елена Воронкова отмечает, что определенные задержки выплат в настоящее время возможны из-за особенностей финансирования.
По ее словам, обычно такие задержки не превышают нескольких дней. Поэтому говорить о системных проблемах с выплатами военнослужащим пока нет оснований.
В то же время военное положение само по себе не означает, что военнослужащим можно не выплачивать положенное денежное довольствие.
По мнению Елены Воронковой, военное положение нельзя автоматически считать форс-мажорным обстоятельством, освобождающим от обязанности осуществлять выплаты. Права военнослужащих в этой сфере также защищены законодательством.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что для отдельных категорий военнослужащих предлагается установить дополнительные надбавки. Речь идет о дифференцированной и балльной системе выплат за выполнение опасных задач в районах активных боевых действий. Автор инициативы предлагает доплачивать им до 60 тысяч гривен в месяц.
Также Новини.LIVE писали, какие социальные гарантии предоставляет государство военнослужащим в сентябре. Среди них — денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения. Кроме того, украинские защитники могут получить компенсацию за жилье, медицинскую помощь, реабилитацию, льготы на коммунальные услуги и транспорт, а также образовательные и трудовые гарантии.