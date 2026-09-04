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Главная Экономика Соцгарантии для военнослужащих: какие выплаты и льготы действуют в сентябре

Соцгарантии для военнослужащих: какие выплаты и льготы действуют в сентябре

Ua ru
4 сентября 2026 10:03
Социальный пакет военнослужащего: какие выплаты, скидки и льготы гарантирует государство в сентябре
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие и ветераны имеют право на широкий спектр государственных социальных гарантий. Речь идет не только о денежном обеспечении и дополнительных вознаграждениях, но и о компенсации за жилье, медицинской помощи, реабилитации, льготах на коммунальные услуги и транспорт, а также об образовательных и трудовых гарантиях.

Что представляет собой гарантированный государством социальный пакет военнослужащего, рассказали в информационном агентстве Минобороны АрмияInform, передают Новини.LIVE.

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Денежное обеспечение и дополнительные выплаты

Финансовое обеспечение военнослужащих состоит из нескольких основных частей. Это базовая выплата, которая зависит от должности, воинского звания и выслуги лет, ежемесячные надбавки и премии, а также дополнительные вознаграждения за выполнение задач с повышенным уровнем риска.

В частности, к основным видам финансовой поддержки относятся:

  • денежное довольствие — должностной оклад, выплата за воинское звание, надбавки за выслугу лет и другие ежемесячные выплаты;
  • дополнительные вознаграждения — выплаты за участие в боевых и других заданиях в зависимости от условий их выполнения;
  • доплата в размере 10 тысяч гривен — для военнослужащих, не выполняющих боевые задачи и находящихся вдали от передовой;
  • единовременная денежная помощь — предусмотрена, в частности, в случае заключения первого контракта, увольнения со службы по основаниям, определенным законодательством, а также в случаях ранения или установления инвалидности.

Кроме того, военнослужащие, не имеющие служебного жилья, могут получать компенсацию за поднайм жилья. Ее размер зависит от региона проживания и количества членов семьи.

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Медицинская помощь и реабилитация

Во время прохождения военной службы военнослужащим гарантируется медицинское обеспечение в военных и ведомственных медицинских учреждениях.

Оно включает необходимое обследование, стационарное лечение, оперативные вмешательства и реабилитацию. В случае необходимости военнослужащего могут направить на лечение за границу.

Среди предусмотренных медицинских гарантий:

  • ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
  • бесплатное получение лекарственных средств, вакцин и медицинских изделий по соответствующим рецептам;
  • бесплатное зубное протезирование, за исключением протезов из драгоценных металлов;
  • санаторно-курортное лечение или предусмотренная законодательством компенсация.

Отдельные медицинские гарантии могут сохраняться для военнослужащих и после завершения службы, в частности при наличии статуса участника боевых действий.

Скидки на коммунальные услуги

Для участников боевых действий предусмотрены льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Они позволяют снизить расходы на содержание жилья и коммунальные услуги.

В частности, предусмотрено:

  • 75% скидка на оплату жилой площади в пределах установленных норм;
  • 75% скидка на коммунальные услуги — газ, электроэнергию, воду и другие услуги;
  • 75% скидка на приобретение топлива для домов, не имеющих централизованного отопления.

Льготы на проезд

Отдельный блок социальных гарантий касается пользования общественным транспортом.

Для военнослужащих и ветеранов, имеющих статус участника боевых действий, предусмотрены льготы на проезд, в частности бесплатное пользование городским и пригородным общественным транспортом.

Также законодательство предусматривает льготы при междугородних поездках. В частности, речь идет о возможности бесплатного проезда раз в два года или получении 50-процентной скидки раз в год в зависимости от вида транспорта и конкретного основания для льготы.

Возможности получения образования для военнослужащих и их детей

Государство также предусматривает ряд образовательных гарантий для военнослужащих, ветеранов и, в отдельных случаях, их детей.

Среди них:

  • полная или частичная оплата обучения за счет средств государственного или местных бюджетов;
  • возможность перевода на обучение по государственному заказу для тех, кто уже получает образование;
  • льготные долгосрочные кредиты на обучение;
  • социальные стипендии;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • бесплатный доступ к интернету и информационным базам в учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии;
  • первоочередное получение мест в детских садах и школах для детей военнослужащих и участников боевых действий.

Трудовые права и социальная защита

За мобилизованными работниками и военнослужащими, проходящими службу по контракту, на период службы сохраняются рабочее место и должность на предприятии в соответствии с действующими законодательными гарантиями.

В то же время прежние правила об обязательной выплате среднего заработка работодателем были изменены. По окончании военной службы работник имеет право вернуться на свое рабочее место.

Для ветеранов и участников боевых действий также предусмотрены дополнительные трудовые гарантии. В частности, они имеют преимущественное право остаться на работе в случае сокращения численности или штата на условиях, определенных законом.

Кроме того, для участников боевых действий предусмотрено право на ежегодный отпуск в удобное для них время, а военнослужащие могут получать дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных законодательством.

Таким образом, государственный социальный пакет военнослужащего охватывает не только ежемесячное денежное обеспечение. В зависимости от статуса человека, вида службы и конкретных обстоятельств он может включать дополнительные выплаты, компенсацию за жилье, медицинскую помощь, транспортные и коммунальные льготы, возможности получения образования и трудовые гарантии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о трех видах денежной поддержки, которую государство предоставляет военнослужащим со статусом УБД. Речь идет о ежемесячных выплатах за особые заслуги, разовой помощи ко Дню Независимости и оплате больничных в размере 100%. Заявление можно подать онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Также Новини.LIVE писали, какие нормы потребления действуют при расчете льготы на коммунальные услуги для УБД. Если в семье ветерана или жертвы нацистских преследований проживают только нетрудоспособные люди, а дом отапливается газом, льготная площадь увеличивается вдвое. Скидки распространяются не только на самого ветерана, но и на членов его семьи, которые проживают вместе с ним и ведут совместное хозяйство.

социальная защита скидки денежное довольствие выплаты военным льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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