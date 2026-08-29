Финансовая поддержка УБД: три вида выплат, которые можно оформить в 2026 году

Финансовая поддержка УБД: три вида выплат, предоставляемых государством
В августе 2026 года участники боевых действий и другие категории Защитников и Защитниц Украины могут рассчитывать на несколько видов государственной денежной поддержки. Речь идет о ежемесячных выплатах за особые заслуги, разовой помощи ко Дню Независимости и оплате больничных в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.
Новини.LIVE рассказывают, кому доступны эти выплаты и как их оформить.
Ежемесячная выплата за особые заслуги
Как поясняется на Единой цифровой платформе для ветеранов, ветеранок и их семей "Ветеран Pro", участники боевых действий, имеющие звание Героя Украины или государственные награды за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также члены семей погибших (умерших) граждан из числа награжденных имеют право на гарантированную государством ежемесячную денежную выплату.
Размер помощи зависит от конкретной награды и определяется в процентах от минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года.
Как получить
Заявление можно подать онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо авторизоваться с помощью КЭП и в разделе "Взаимодействие с ПФУ" выбрать услугу "Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан". После этого необходимо заполнить форму и отправить ее.
Также можно обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или отправить заявление по почте.
Выплата ко Дню Независимости
Участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников и защитниц Украины предусмотрена ежегодная разовая денежная помощь ко Дню Независимости.
Выплата производится до 24 августа — автоматически или по обращению, в зависимости от категории получателя.
Как получить
- Если вы получаете пенсию, средства начисляются автоматически вместе с пенсионной выплатой.
- Если вы работаете или проходите военную службу, деньги выплачиваются через воинскую часть или организацию на основании соответствующего заявления работодателя.
- Если вы не получаете пенсию и не работаете, необходимо самостоятельно подать заявление до 1 ноября 2026 года.
Обратиться можно:
- в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП;
- по почте в территориальный орган Пенсионного фонда;
- онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Пособие по временной нетрудоспособности
Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц Украины предусмотрена выплата больничного в размере 100% средней заработной платы, независимо от продолжительности страхового стажа.
Как получить
- Обратитесь к врачу, который сформирует электронный или оформит бумажный листок нетрудоспособности.
- Передайте необходимые документы работодателю и предоставьте копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус.
- После подтверждения права на льготу пособие начисляется в размере 100% средней заработной платы или дохода за весь период временной нетрудоспособности.
Таким образом, государственная поддержка для участников боевых действий и других определенных законом категорий включает не только разовые выплаты, но и постоянные доплаты и социальные гарантии.
Важно проверить, к какой категории вы относитесь, и при необходимости своевременно подать требуемые документы.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что родители участников боевых действий в Украине могут получить льготу на коммунальные услуги. Им полагается такая же скидка, как и ветеранам — 75% от стоимости газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг. Однако льгота предоставляется только при определенных условиях.
Также Новини.LIVE писали, что участники боевых действий и члены их семей могут бесплатно обучаться в автошколах. Государство компенсирует стоимость как теоретического, так и практического курса. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.