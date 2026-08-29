Финансовая поддержка УБД: три вида выплат, которые можно оформить в 2026 году

Удостоверение и медаль УБД в руке. Фото: УНИАН

В августе 2026 года участники боевых действий и другие категории Защитников и Защитниц Украины могут рассчитывать на несколько видов государственной денежной поддержки. Речь идет о ежемесячных выплатах за особые заслуги, разовой помощи ко Дню Независимости и оплате больничных в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Новини.LIVE рассказывают, кому доступны эти выплаты и как их оформить.

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Ежемесячная выплата за особые заслуги

Как поясняется на Единой цифровой платформе для ветеранов, ветеранок и их семей "Ветеран Pro", участники боевых действий, имеющие звание Героя Украины или государственные награды за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также члены семей погибших (умерших) граждан из числа награжденных имеют право на гарантированную государством ежемесячную денежную выплату.

Размер помощи зависит от конкретной награды и определяется в процентах от минимальной заработной платы, установленной по состоянию на 1 января соответствующего года.

Как получить

Заявление можно подать онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Для этого необходимо авторизоваться с помощью КЭП и в разделе "Взаимодействие с ПФУ" выбрать услугу "Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан". После этого необходимо заполнить форму и отправить ее.

Также можно обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда или отправить заявление по почте.

Выплата ко Дню Независимости

Участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших защитников и защитниц Украины предусмотрена ежегодная разовая денежная помощь ко Дню Независимости.

Выплата производится до 24 августа — автоматически или по обращению, в зависимости от категории получателя.

Как получить

Если вы получаете пенсию, средства начисляются автоматически вместе с пенсионной выплатой. Если вы работаете или проходите военную службу, деньги выплачиваются через воинскую часть или организацию на основании соответствующего заявления работодателя. Если вы не получаете пенсию и не работаете, необходимо самостоятельно подать заявление до 1 ноября 2026 года.

Обратиться можно:

в сервисный центр Пенсионного фонда или ЦНАП;

по почте в территориальный орган Пенсионного фонда;

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Пособие по временной нетрудоспособности

Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников и защитниц Украины предусмотрена выплата больничного в размере 100% средней заработной платы, независимо от продолжительности страхового стажа.

Как получить

Обратитесь к врачу, который сформирует электронный или оформит бумажный листок нетрудоспособности. Передайте необходимые документы работодателю и предоставьте копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус. После подтверждения права на льготу пособие начисляется в размере 100% средней заработной платы или дохода за весь период временной нетрудоспособности.

Таким образом, государственная поддержка для участников боевых действий и других определенных законом категорий включает не только разовые выплаты, но и постоянные доплаты и социальные гарантии.

Важно проверить, к какой категории вы относитесь, и при необходимости своевременно подать требуемые документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что родители участников боевых действий в Украине могут получить льготу на коммунальные услуги. Им полагается такая же скидка, как и ветеранам — 75% от стоимости газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг. Однако льгота предоставляется только при определенных условиях.

Также Новини.LIVE писали, что участники боевых действий и члены их семей могут бесплатно обучаться в автошколах. Государство компенсирует стоимость как теоретического, так и практического курса. Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.