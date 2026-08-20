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Главная Экономика Родители УБД могут платить за коммуналку на 75 % меньше: условия

Родители УБД могут платить за коммуналку на 75 % меньше: условия

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 07:22
75% скидка на коммунальные услуги для семей участников боевых действий: какие ограничения и условия действуют в 2026 году
Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Если сын сейчас на фронте, его матери могут облегчить оплату коммунальных услуг. В некоторых случаях скидка в размере 75 %, предоставляемая участнику боевых действий, распространяется и на его нетрудоспособных родителей, если они проживают вместе. Известно, на какие услуги распространяется такая льгота и какие есть нюансы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

Кто из членов семьи может воспользоваться льготой

Участнику боевых действий предусмотрена 75% скидка на жилищно-коммунальные услуги, причем ею могут пользоваться и члены семьи, проживающие вместе с ним. К таким членам семьи относятся, в частности, нетрудоспособные родители.

То есть если мать больна и проживает вместе с сыном — участником боевых действий, она может иметь право на эту скидку.

На какие услуги распространяется 75% скидка

Льгота распространяется на:

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  • оплату жилья;
  • газ;
  • электроэнергию;
  • воду и другие коммунальные услуги;
  • сжиженный газ для бытовых нужд;
  • расходы на управление многоквартирным домом.

Если в доме нет центрального отопления, 75% скидка также предусмотрена на покупку топлива.

Можно ли получить скидку на всю квартиру

Нет, льгота действует в пределах установленных социальных норм, а не на всю сумму счета независимо от площади или объема потребления. Для оплаты жилья базовая норма составляет 21 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс 10,5 кв. м на семью. Для отопления применяется отдельная норма — 21 кв. м отапливаемой площади на каждого льготника плюс 10,5 кв. м на семью.

В то же время для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, для газового отопления предусмотрена двойная нормативная площадь.

Учитывается ли доход

Для участников боевых действий и членов их семей такая льгота в 2026 году предоставляется без учета дохода. То есть предельный доход в 4 660 гривен, который применяется ко многим другим категориям льготников, в данном случае не является условием для получения скидки.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Верховной Раде предлагают усилить защиту льгот для ветеранов войны и их семей. Законопроект №15457 предусматривает, что нехватка бюджетных средств не сможет служить основанием для отмены или сокращения гарантированных выплат и льгот.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему могут отменить статус УБД. В частности, его могут аннулировать в случае предоставления ложных данных, добровольного отказа или совершения тяжкого преступления во время службы. После утраты статуса прекращаются предусмотренные для УБД льготы, в частности 75%-ная скидка на коммунальные услуги и пенсионные доплаты.

коммунальные услуги УБД военнослужащие скидки льготы УБД
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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