75% знижки на комуналку для родини УБД: які є обмеження та умови у 2026 році

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Якщо син зараз на фронті, його матері можуть полегшити оплату комунальних послуг. У деяких випадках 75% знижка, яку має учасник бойових дій, поширюється і на його непрацездатних батьків, якщо вони проживають разом. Відомо, які послуги охоплює така пільга та які є нюанси.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією видання "На пенсії".

Хто з родини може скористатися пільгою

Учаснику бойових дій передбачена 75% знижка на житлово-комунальні послуги, причому нею можуть користуватися і члени сім’ї, які проживають разом із ним. До таких членів сім’ї належать, зокрема, непрацездатні батьки.

Тобто якщо мати хвора та проживає разом із сином — учасником бойових дій, вона може мати право на цю знижку.

На які послуги діє 75% знижка

Пільга поширюється на:

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оплату житла;

газ;

електроенергію;

воду та інші комунальні послуги;

скраплений газ для побутових потреб;

витрати на управління багатоквартирним будинком.

Якщо будинок не має центрального опалення, 75% знижка також передбачена на придбання палива.

Чи можна отримати знижку на всю квартиру

Ні, пільга діє в межах установлених соціальних норм, а не на всю суму рахунку незалежно від площі чи обсягу споживання. Для оплати житла базова норма становить 21 кв. м на кожну людину, яка має право на пільгу, плюс 10,5 кв. м на сім’ю. Для опалення застосовується окрема норма — 21 кв. м опалювальної площі на кожного пільговика плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Водночас для сімей, які складаються лише з непрацездатних осіб, для газового опалення передбачена подвійна нормативна площа.

Чи враховують дохід

Для учасників бойових дій та членів їхніх сімей така пільга у 2026 році надається без урахування доходу. Тобто граничний дохід 4 660 гривень, який застосовується до багатьох інших категорій пільговиків, у цьому випадку не є умовою для отримання знижки.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Верховній Раді пропонують посилити захист пільг для ветеранів війни та їхніх родин. Законопроєкт №15457 передбачає, що нестача бюджетних коштів не зможе бути підставою для скасування чи скорочення гарантованих виплат і пільг.

Також Новини.LIVE розповідали, чому можуть скасувати статус УБД. Зокрема, його можуть анулювати у разі подання неправдивих даних, добровільної відмови або вчинення тяжкого злочину під час служби. Після втрати статусу припиняються передбачені для УБД пільги, зокрема 75% знижка на комунальні послуги та пенсійні доплати.