Фінансова підтримка УБД: три види виплат, які можна оформити у 2026 році

Посвідчення та медаль УБД в руці. Фото: УНІАН

У серпні 2026 року учасники бойових дій та інші категорії Захисників і Захисниць України можуть розраховувати на кілька видів державної грошової підтримки. Йдеться про щомісячні виплати за особливі заслуги, разову допомогу до Дня Незалежності та оплату лікарняних у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Новини.LIVE розповідають, кому доступні ці виплати та як їх оформити.

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Щомісячна виплата за особливі заслуги

Як пояснюється на Єдиній цифровій платформі для ветеранів, ветеранок та їхніх сімей "Ветеран Pro", учасники бойових дій, які мають звання Героя України або державні нагороди за захист суверенітету й територіальної цілісності України, а також члени сімей загиблих (померлих) громадян із числа нагороджених мають право на гарантовану державою щомісячну грошову виплату.

Розмір допомоги залежить від конкретної нагороди та визначається у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року.

Як отримати

Заяву можна подати онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

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Для цього потрібно авторизуватися за допомогою КЕП та у розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати послугу "Заява про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян". Після цього необхідно заповнити форму та надіслати її.

Також звернутися можна особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або надіслати заяву поштою.

Виплата до Дня Незалежності

Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України передбачена щорічна разова грошова допомога до Дня Незалежності.

Виплату здійснюють до 24 серпня — автоматично або після звернення, залежно від категорії отримувача.

Як отримати

Якщо ви отримуєте пенсію, кошти нараховують автоматично разом із пенсійною виплатою. Якщо ви працюєте або проходите військову службу, гроші виплачують через військову частину або організацію на підставі відповідної заявки роботодавця. Якщо ви не отримуєте пенсію та не працюєте, необхідно самостійно подати заяву до 1 листопада 2026 року.

Звернутися можна:

до сервісного центру Пенсійного фонду або ЦНАПу;

поштою до територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Допомога по тимчасовій непрацездатності

Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України передбачена оплата лікарняного у розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від тривалості страхового стажу.

Як отримати

Зверніться до лікаря, який сформує електронний або оформить паперовий листок непрацездатності. Передайте необхідні документи роботодавцю та надайте копію посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Після підтвердження права на пільгу допомогу нараховують у розмірі 100% середньої зарплати або доходу за весь період тимчасової непрацездатності.

Таким чином, державна підтримка для УБД та інших визначених законом категорій включає не лише разові виплати, а й постійні доплати та соціальні гарантії.

Важливо перевірити, до якої категорії ви належите, та за потреби вчасно подати необхідні документи.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що батьки УБД в Україні можуть отримати пільгу на комунальні послуги. Їм належить така ж знижка, як і ветеранам — 75% від вартості газу, електроенергії та інших видів ЖКП. Проте надають пільгу лише за певних умов.

Також Новини.LIVE писали, що УБД та члени їхніх сімей можуть безплатно навчатися в автошколах. Держава компенсує вартість як теоретичного, так і практичного курсу. Щоб отримати компенсацію, необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.