Соціальний пакет військового: які виплати, знижки та пільги гарантує держава у вересні

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці та ветерани мають право на широкий спектр державних соціальних гарантій. Йдеться не лише про грошове забезпечення та додаткові винагороди, а й про компенсацію за житло, медичну допомогу, реабілітацію, пільги на комунальні послуги та транспорт, а також освітні й трудові гарантії.

Що являє собою гарантований державою соціальний пакет військовослужбовця, розповіли в інформагентстві Міноборони АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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Грошове забезпечення та додаткові виплати

Фінансове забезпечення військовослужбовців складається з кількох основних частин. Це базова виплата, яка залежить від посади, військового звання та вислуги років, щомісячні надбавки й премії, а також додаткові винагороди за виконання завдань із підвищеним рівнем ризику.

Зокрема, до основних видів фінансової підтримки належать:

грошове забезпечення — посадовий оклад, виплата за військове звання, надбавки за вислугу років та інші щомісячні виплати;

додаткові винагороди — виплати за участь у бойових та інших завданнях залежно від умов їх виконання;

доплата 10 тисяч гривень — для військовослужбовців, які не виконують бойових завдань і перебувають далеко від передової;

одноразова грошова допомога — передбачена, зокрема, у разі укладення першого контракту, звільнення зі служби за визначеними законодавством підставами, а також у випадках поранення чи встановлення інвалідності.

Окремо військовослужбовці, які не мають службового житла, можуть отримувати компенсацію за піднайом житла. Її розмір залежить від регіону проживання та кількості членів сім’ї.

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Медична допомога та реабілітація

Під час проходження військової служби військовослужбовцям гарантується медичне забезпечення у військових та відомчих медичних закладах.

Воно охоплює необхідне обстеження, стаціонарне лікування, оперативні втручання та реабілітацію. У разі потреби військового можуть направити на лікування за кордон.

Серед передбачених медичних гарантій:

щорічні медичні огляди та диспансеризація із залученням необхідних фахівців;

безоплатне отримання лікарських засобів, вакцин і медичних виробів за відповідними рецептами;

безкоштовне зубопротезування, за винятком протезів із дорогоцінних металів;

санаторно-курортне лікування або передбачена законодавством компенсація.

Окремі медичні гарантії можуть зберігатися для військових і після завершення служби, зокрема за наявності статусу учасника бойових дій.

Знижки на комунальні послуги

Для учасників бойових дій передбачені пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Вони дають можливість зменшити витрати на утримання житла та комунальні послуги.

Зокрема, передбачена:

75% знижка на оплату житлової площі в межах установлених норм;

75% знижка на комунальні послуги — газ, електроенергію, воду та інші послуги;

75% знижка на придбання палива для будинків, які не мають централізованого опалення.

Пільги на проїзд

Окремий блок соціальних гарантій стосується користування громадським транспортом.

Для військовослужбовців та ветеранів, які мають статус учасника бойових дій, передбачені пільги на проїзд, зокрема безоплатне користування міським та приміським громадським транспортом.

Також законодавство передбачає пільги під час міжміських поїздок. Зокрема, йдеться про можливість безоплатного проїзду раз на два роки або отримання 50-відсоткової знижки раз на рік залежно від виду транспорту та конкретної підстави для пільги.

Освітні можливості для військових та їхніх дітей

Держава також передбачає низку освітніх гарантій для військовослужбовців, ветеранів та, в окремих випадках, їхніх дітей.

Серед них:

повна або часткова оплата навчання за кошти державного чи місцевих бюджетів;

можливість переведення на навчання за державним замовленням для тих, хто вже здобуває освіту;

пільгові довгострокові кредити на навчання;

соціальні стипендії;

безплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до інтернету та інформаційних баз у закладах освіти;

безплатне проживання в гуртожитку;

першочергове отримання місць у дитячих садках і школах для дітей військовослужбовців та учасників бойових дій.

Трудові права та соціальний захист

За мобілізованими працівниками та військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом, на період служби зберігаються робоче місце та посада на підприємстві відповідно до чинних законодавчих гарантій.

Водночас попередні правила щодо обов’язкової виплати середнього заробітку роботодавцем були змінені. Після завершення військової служби працівник має право повернутися на своє робоче місце.

Для ветеранів та учасників бойових дій також передбачені додаткові трудові гарантії. Зокрема, вони мають переважне право залишитися на роботі у випадку скорочення чисельності або штату за визначених законом умов.

Крім того, для УБД передбачено право на щорічну відпустку у зручний для них час, а військовослужбовці можуть отримувати додаткові відпустки у випадках, передбачених законодавством.

Таким чином, державний соціальний пакет військового охоплює не лише щомісячне грошове забезпечення. Залежно від статусу людини, виду служби та конкретних обставин він може включати додаткові виплати, компенсацію за житло, медичну допомогу, транспортні та комунальні пільги, освітні можливості й трудові гарантії.

Раніше Новини.LIVE розповідали про три види грошової підтримки, яку надає держава військовослужбовцям зі статусом УБД. Йдеться про щомісячні виплати за особливі заслуги, разову допомогу до Дня Незалежності та оплату лікарняних у розмірі 100%. Заяву можна подати онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також Новини.LIVE писали, які норми споживання діють при обчисленні пільги на комуналку для УБД. Якщо в сім'ї ветерана чи жертви нацистських переслідувань живуть тільки непрацездатні люди, а дім опалюється газом, пільгова площа збільшується удвічі. Знижки розповсюджуються не лише на самого ветерана, а й на членів його родини, які проживають разом із ним та ведуть спільне господарство.