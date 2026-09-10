Соцгарантії для військових: як отримати підйомну допомогу та скільки виплачують

Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці у визначених законом випадках можуть отримати підйомну допомогу у зв’язку з переїздом до нового місця служби. Розмір виплати залежить від грошового забезпечення військового та кількості членів сім’ї, які переїхали разом із ним. Для отримання коштів необхідно підтвердити факт переведення, переїзду родини та подати відповідний рапорт до військової частини.

Про це розповіли фахівці Адвокатського об’єднання "Актум", передають Новини.LIVE.

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Коли військовому виплачують підйомну допомогу

Відповідно до положень Наказу №45, право на підйомну допомогу мають військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, а також особи офіцерського, сержантського та рядового складу, призвані на військову службу, у визначених випадках.

Зокрема, виплата передбачена, якщо військовослужбовця:

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переводять до нового місця служби або призначають на нову посаду в іншому населеному пункті на підставі відповідного наказу;

переміщують разом із військовою частиною, штабом чи окремим підрозділом до іншого населеного пункту;

вперше приймають на військову службу за контрактом і для виконання службових обов’язків він переїжджає до іншого населеного пункту.

Кому підйомна допомога не належить

Право на таку компенсацію мають не всі військовослужбовці. Зокрема, підйомна допомога не передбачена для військовослужбовців строкової служби.

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Також її не отримують особи, призвані під час мобілізації, та резервісти, які стали до лав Збройних сил під час особливого періоду.

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Крім того, виплата не нараховується у низці ситуацій. Зокрема, якщо:

військовослужбовця направили у довгострокове відрядження, оскільки його постійне місце служби не змінюється;

переведення відбулося в межах одного населеного пункту або військового гарнізону;

військовослужбовця усунули від виконання службових обов’язків або звільнили зі служби, а переїзд відбувається вже після виключення зі списків військової частини.

Скільки грошей виплачують військовому

Розмір підйомної допомоги безпосередньо залежить від щомісячного грошового забезпечення військовослужбовця за новою посадою.

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Виплата складається з двох частин:

військовослужбовець отримує 100% свого місячного грошового забезпечення;

на кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним, виплачують 50% місячного грошового забезпечення військового.

Для розрахунку беруть щомісячні постійні виплати, встановлені військовослужбовцю за новою посадою на день вступу до її виконання.

До них належать посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, інші постійні щомісячні надбавки та премія, встановлена за новою посадою.

Водночас одноразові виплати та винагороди, які не мають регулярного щомісячного характеру, до розрахунку підйомної допомоги не включаються.

Наприклад, якщо грошове забезпечення військового за новою посадою становить 38 000 грн, а разом із ним переїхали дружина та двоє дітей, розрахунок буде таким:

військовому — 38 000 грн;

дружині — 19 000 грн;

першій дитині — 19 000 грн;

другій дитині — 19 000 грн.

Таким чином, загальна сума підйомної допомоги становитиме 95 000 грн.

Які документи потрібні для виплати на родину

Додаткові 50% на кожного члена сім’ї виплачують за умови, що родинний зв’язок підтверджений документально, а члени сім’ї дійсно переїхали разом із військовослужбовцем.

Для цього можуть знадобитися:

документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання членів сім’ї за новою адресою;

копія свідоцтва про шлюб;

копії свідоцтв про народження дітей;

документи про опіку — у відповідних випадках;

довідка про склад сім’ї або витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує спільне проживання.

При цьому командир військової частини має право перевірити достовірність інформації щодо переїзду членів сім’ї до нового місця служби. Така перевірка необхідна, зокрема, для запобігання зловживанням під час отримання виплати.

Як подати рапорт на підйомну допомогу

Підйомна допомога не виплачується автоматично. Для її отримання військовослужбовцю необхідно подати відповідний рапорт і зареєструвати його.

У рапорті слід зазначити:

посаду, військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

дату й номер наказу про переведення або призначення до нової військової частини;

дату й номер наказу командира нової частини про вступ до виконання обов’язків;

попереднє та нове місце служби;

перелік членів сім’ї, які переїхали разом із військовослужбовцем, та ступінь спорідненості;

прохання виплатити підйомну допомогу у розмірі 100% грошового забезпечення на військового та по 50% на кожного члена сім’ї;

банківські реквізити для отримання коштів.

До рапорту додають необхідні документи, зокрема завірені копії документів, що підтверджують особу та родинні зв’язки, а також підтвердження реєстрації місця проживання членів сім’ї за новою адресою.

Тому перед поданням рапорту військовослужбовцю варто перевірити, чи підтверджені всі обставини, які дають право на виплату, та чи відповідає пакет документів установленим вимогам.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких числах вересня військовослужбовцям мають виплатити грошове забезпечення. Дати розрахунків чітко визначені на законодавчому рівні. Водночас на практиці кошти можуть надходити із затримкою.

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