Соцгарантии для военнослужащих: как получить подъемную помощь и сколько платят

Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие в установленных законом случаях могут получить подъемную помощь в связи с переездом на новое место службы. Размер выплаты зависит от денежного довольствия военнослужащего и количества членов семьи, переехавших вместе с ним. Для получения средств необходимо подтвердить факт перевода, переезда семьи и подать соответствующий рапорт в воинскую часть.

Об этом рассказали специалисты Адвокатского объединения "Актум", передают Новини.LIVE.

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Когда военнослужащему выплачивают подъемное пособие

В соответствии с положениями Приказа № 45, право на подъемную помощь имеют военнослужащие, проходящие службу по контракту, а также лица офицерского, сержантского и рядового состава, призванные на военную службу, в определенных случаях.

В частности, выплата предусмотрена, если военнослужащего:

переводят на новое место службы или назначают на новую должность в другом населенном пункте на основании соответствующего приказа;

перемещают вместе с воинской частью, штабом или отдельным подразделением в другой населенный пункт;

впервые принимают на военную службу по контракту и для выполнения служебных обязанностей он переезжает в другой населенный пункт.

Кому не полагается подъемная помощь

Право на такую компенсацию имеют не все военнослужащие. В частности, подъемная помощь не предусмотрена для военнослужащих срочной службы.

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Также ее не получают лица, призванные во время мобилизации, и резервисты, поступившие на службу в Вооруженные силы в период чрезвычайного положения.

Кроме того, выплата не начисляется в ряде ситуаций. В частности, если:

военнослужащего направили в долгосрочную командировку, поскольку его постоянное место службы не меняется;

перевод произошел в пределах одного населенного пункта или военного гарнизона;

военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей или уволили со службы, а переезд происходит уже после исключения из списков воинской части.

Сколько денег выплачивают военному

Размер подъемной помощи напрямую зависит от ежемесячного денежного обеспечения военнослужащего по новой должности.

Выплата состоит из двух частей:

военнослужащий получает 100% своего месячного денежного довольствия;

на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним, выплачивается 50% месячного денежного довольствия военнослужащего.

Для расчета берутся ежемесячные постоянные выплаты, установленные военнослужащему по новой должности на день вступления в должность.

К ним относятся должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, другие постоянные ежемесячные надбавки и премия, установленная по новой должности.

В то же время единовременные выплаты и вознаграждения, не носящие регулярного ежемесячного характера, в расчет подъемной помощи не включаются.

Например, если денежное довольствие военнослужащего на новой должности составляет 38 000 грн, а вместе с ним переехали жена и двое детей, расчет будет следующим:

военнослужащему — 38 000 грн;

супруге — 19 000 грн;

первому ребенку — 19 000 грн;

второму ребенку — 19 000 грн.

Таким образом, общая сумма подъемной помощи составит 95 000 грн.

Какие документы необходимы для выплаты на семью

Дополнительные 50% на каждого члена семьи выплачиваются при условии, что семейная связь подтверждена документально, а члены семьи действительно переехали вместе с военнослужащим.

Для этого могут понадобиться:

документы, подтверждающие регистрацию места жительства членов семьи по новому адресу;

копия свидетельства о браке;

копии свидетельств о рождении детей;

документы об опеке — в соответствующих случаях;

справка о составе семьи или выписка из реестра территориальной общины, подтверждающая совместное проживание.

При этом командир воинской части имеет право проверить достоверность информации о переезде членов семьи на новое место службы. Такая проверка необходима, в частности, для предотвращения злоупотреблений при получении выплаты.

Как подать рапорт на подъемную помощь

Помощь на переезд не выплачивается автоматически. Для ее получения военнослужащему необходимо подать соответствующий рапорт и зарегистрировать его.

В рапорте следует указать:

должность, воинское звание, фамилию, имя и отчество;

дату и номер приказа о переводе или назначении в новую воинскую часть;

дату и номер приказа командира новой части о вступлении в должность;

прежнее и новое место службы;

перечень членов семьи, переехавших вместе с военнослужащим, и степень родства;

просьбу выплатить подъемную помощь в размере 100% денежного довольствия военнослужащему и по 50% каждому члену семьи;

банковские реквизиты для получения средств.

К рапорту прилагаются необходимые документы, в частности заверенные копии документов, подтверждающих личность и родственные связи, а также подтверждение регистрации места жительства членов семьи по новому адресу.

Поэтому перед подачей рапорта военнослужащему следует проверить, подтверждены ли все обстоятельства, дающие право на выплату, и соответствует ли пакет документов установленным требованиям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, в какие числа сентября военнослужащим должны выплатить денежное довольствие. Даты выплат четко определены на законодательном уровне. В то же время на практике средства могут поступать с задержкой.

Также Новини.LIVE писали, что представляет собой гарантированный государством социальный пакет военнослужащего. Речь идет не только о денежном довольствии и дополнительных вознаграждениях. В него входят компенсация за жилье, медицинская помощь, реабилитация, льготы на коммунальные услуги и транспорт, образовательные и трудовые гарантии.