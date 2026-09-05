Задержка денежного довольствия: куда обращаться военнослужащим и как добиться выплат

Военный кладет деньги в карман формы. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, выполняющие боевые задачи, имеют право не только на основное денежное довольствие, но и на дополнительные вознаграждения и отдельные выплаты в случае ранения. В то же время средства могут поступать с задержкой или не в полном объеме. Причин, по которым это происходит, несколько, и они не всегда связаны с несвоевременным финансированием.

Адвокаты Елена Воронкова и Лариса Кись объяснили в комментарии Факти ICTV, когда это считается нарушением и куда следует обращаться военнослужащим, передают Новини.LIVE.

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Когда военным должны выплачивать деньги

Как пояснила адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись, основное денежное обеспечение военнослужащего за предыдущий месяц должно поступать на банковскую карту до 20 числа следующего месяца. На практике чаще всего средства выплачиваются в период с 7-го по 15-е число.

Если деньги поступают в воинскую часть после 20-го числа, выплата должна быть произведена в течение трех дней с момента их поступления. Поэтому, например, получение основного денежного довольствия за август 2026 года до 20 сентября само по себе не является задержкой.

Иная ситуация с дополнительным денежным вознаграждением. Речь идет, в частности, о выплатах за участие в боевых действиях или за период лечения после ранения. Такие средства обычно начисляются после поступления финансирования в воинскую часть и могут выплачиваться уже после 20 числа следующего месяца.

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По словам адвоката, если выплата не произведена и по истечении предусмотренных сроков, это уже можно расценивать как задержку.

В то же время адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова отмечает, что в настоящее время небольшие задержки из-за особенностей финансирования возможны, однако обычно они длятся лишь несколько дней.

Юрист подчеркивает: военное положение само по себе не является форс-мажорным обстоятельством, позволяющим не выплачивать военнослужащим причитающиеся средства. Права военных в этой сфере защищены законодательством.

По каким причинам могут задерживаться выплаты

Причин, по которым военнослужащий может не получить деньги вовремя, может быть несколько.

По словам Ларисы Кись, среди них:

недостаточное или несвоевременное финансирование из бюджета;

неправильно оформленные военной частью заявки на выплату денежного довольствия;

перевод военнослужащего в другую воинскую часть;

длительные командировки или перевод в другое подразделение;

ошибки или сбои на уровне бухгалтерии воинской части;

несвоевременное поступление документов, подтверждающих право на дополнительное вознаграждение.

Отдельной проблемой может стать оформление боевых выплат в размере 70 или 100 тысяч гривен. Необходимые документы должны пройти путь от непосредственных командиров до бухгалтерии, финансовой службы и командира бригады.

В боевых условиях документы также могут быть утеряны из-за обстрелов или непосредственных боевых столкновений. Тогда требуется дополнительное время для их восстановления.

Что делать, если деньги существенно задерживаются

По словам Ларисы Кись, текущие вопросы, касающиеся начисления и выплаты денежного довольствия, обычно удается решить в ходе общения военнослужащего с командиром и финансовой службой своей части, в частности по телефону.

Если выплата все же задерживается, в первую очередь нужно установить причину. Стоит выяснить, носит ли проблема общий характер и касается ли она многих военнослужащих, или возникла именно в конкретной воинской части.

Если проблема связана с воинской частью, необходимо выяснить причину задержки, ответственное за это лицо и ориентировочные сроки проведения выплаты.

В случае существенной задержки военнослужащий может подать жалобу, указав свое звание, ФИО, номер воинской части и период, за который не были произведены выплаты.

Обратиться можно, в частности:

на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512;

по электронной почте Министерства обороны Украины;

в финансовый департамент МОУ по номеру +38 (044) 271-36-26, чтобы выяснить, имеет ли проблема государственный уровень;

на правительственную горячую линию через соответствующую форму для подачи обращения.

Как действовать, если задержали премию или дополнительное вознаграждение

Прежде всего военнослужащему необходимо выяснить, касается ли проблема только его лично или всего подразделения.

Если деньги не получил только один военнослужащий, адвокат советует обратиться к командиру и проверить, не применялись ли к нему административные взыскания.

"Если это касается только вас — выясните у командира, не привлекались ли вы к административной ответственности (употребление алкоголя, невыполнение распоряжения, отстранение от должности и по другим причинам). В таком случае у вас не задержка выплат, а их лишение", — пояснила Лариса Кись.

Решение командира о лишении денежного вознаграждения можно обжаловать. Для этого военнослужащий имеет право обратиться к вышестоящему командованию или подать иск в суд.

Если же выплаты задерживаются массово и причина не связана с административными взысканиями, адвокат советует сначала подать жалобу в Министерство обороны. По возможности это можно сделать коллективно.

Если обращение не помогло решить проблему, следующим шагом может стать обращение в суд.

Почему могут задерживаться боевые выплаты

Денежное довольствие военнослужащих состоит из большого количества выплат и надбавок. Поэтому ошибка при начислении даже одной из составляющих может привести к тому, что военнослужащий получит не всю сумму.

Лариса Кись подчеркивает, что выплата денежного довольствия или дополнительного вознаграждения не в полном объеме из-за неправильного начисления также является нарушением прав военнослужащего.

Елена Воронкова отмечает, что задержки боевых выплат нередко связаны с действиями или бездействием непосредственных командиров и руководителей подразделений. Для назначения таких выплат необходимо оформить значительное количество документов, и именно на этом этапе могут возникать проблемы.

Отдельные трудности возникают с выплатами за период лечения после ранения.

"В частности, речь идет о тяжелом ранении, когда военнослужащему должны выплачивать 100 000 грн. Но здесь также самая частая проблема заключается именно в ненадлежащем оформлении документов, касающихся ранения", — отмечает Елена Воронкова.

Если самостоятельно решить вопрос не удается, военнослужащий может обратиться за правовой помощью. По словам адвокатов, многие специалисты работают удаленно, поэтому для консультации и подготовки документов может хватить телефона с камерой и доступа к интернету.

Такой формат позволяет получать юридическую помощь без необходимости покидать место дислокации или лично приезжать в суд.

Проверить размер положенного денежного обеспечения также можно с помощью калькулятора ДО на сайте Министерства обороны Украины. Он рассчитан с учетом минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2018 года по основным видам выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько выплатят военнослужащим в сентябре 2026 года. Как и раньше, денежное обеспечение военнослужащих будет состоять из базовых выплат и дополнительных вознаграждений. Начисления будут производиться несколькими траншами.

Также Новини.LIVE писали, что для некоторых военнослужащих предлагают ввести новую надбавку. Речь идет об инженерно-саперных, технических и других подразделениях Сил поддержки. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Кабмина.