Затримка грошового забезпечення: куди звертатися військовим та як домогтися виплат

Військовий кладе гроші в кишеню форми. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які виконують бойові завдання, мають право не лише на основне грошове забезпечення, а й на додаткові винагороди та окремі виплати у разі поранення. Водночас кошти можуть надходити із затримкою або не в повному обсязі. Причин, через які це відбувається, декілька, і вони не завжди полягають у невчасному фінансуванні.

Адвокати Олена Воронкова та Лариса Кісь пояснили у коментарі Факти ICTV, коли це вважається порушенням і куди звертатися військовим, передають Новини.LIVE.

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Коли військовим мають виплачувати гроші

Як пояснила адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь, основне грошове забезпечення військовослужбовця за попередній місяць має надходити на банківську картку до 20 числа наступного місяця. На практиці найчастіше кошти виплачують у період із 7-го до 15-го числа.

Якщо гроші надходять до військової частини після 20 числа, виплата має бути проведена протягом трьох днів із моменту їхнього надходження. Тому, наприклад, отримання основного грошового забезпечення за серпень 2026 року до 20 вересня саме по собі не є затримкою.

Інша ситуація з додатковою грошовою винагородою. Йдеться, зокрема, про виплати за участь у бойових діях або за період лікування після поранення. Такі кошти зазвичай нараховуються після надходження фінансування до військової частини та можуть виплачуватися вже після 20 числа наступного місяця.

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За словами адвоката, якщо виплата не здійснена й після передбачених строків, це вже можна розцінювати як затримку.

Водночас адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова зазначає, що наразі невеликі затримки через особливості фінансування можливі, однак зазвичай вони тривають лише кілька днів.

Юрист наголошує: воєнний стан сам по собі не є форс-мажорною обставиною, яка дозволяє не виплачувати військовослужбовцям належні кошти. Права військових у цій сфері захищені законодавством.

Через що можуть затримувати виплати

Причин, через які військовослужбовець може не отримати гроші вчасно, може бути кілька.

За словами Лариси Кісь, серед них:

недостатнє або несвоєчасне фінансування з бюджету;

неналежно сформовані військовою частиною запити на виплату грошового забезпечення;

переведення військового до іншої військової частини;

тривалі відрядження або переведення до іншого підрозділу;

помилки чи збої на рівні бухгалтерії військової частини;

несвоєчасне надходження документів, які підтверджують право на додаткову винагороду.

Окремою проблемою може бути оформлення бойових виплат у розмірі 70 або 100 тисяч гривень. Необхідні документи мають пройти шлях від безпосередніх командирів до бухгалтерії, фінансової служби та командира бригади.

У бойових умовах документи також можуть бути втрачені через обстріли чи безпосередні боєзіткнення. Тоді потрібен додатковий час для їхнього відновлення.

Що робити, якщо гроші суттєво затримуються

За словами Лариси Кісь, поточні питання щодо нарахування та виплати грошового забезпечення зазвичай вдається вирішити під час комунікації військовослужбовця з командиром і фінансовою службою своєї частини, зокрема телефоном.

Якщо виплата все ж затримується, насамперед потрібно встановити причину. Варто з'ясувати, чи має проблема загальний характер і стосується багатьох військовослужбовців, чи виникла саме у конкретній військовій частині.

Якщо проблема пов'язана з військовою частиною, необхідно з'ясувати причину затримки, відповідальну за це особу та орієнтовні строки проведення виплати.

У разі суттєвої затримки військовослужбовець може подати скаргу, зазначивши своє звання, ПІБ, номер військової частини та період, за який не були здійснені виплати.

Звернутися можна, зокрема:

на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512;

електронною поштою Міністерства оборони України;

до фінансового департаменту МОУ за номером +38 (044) 271-36-26, щоб з'ясувати, чи проблема має державний рівень;

на урядову гарячу лінію через відповідну форму для подання звернення.

Як діяти, якщо затримали премію або додаткову винагороду

Передусім військовому потрібно з'ясувати, чи проблема стосується лише його особисто, чи всього підрозділу.

Якщо гроші не отримав лише один військовослужбовець, адвокат радить звернутися до командира та перевірити, чи не застосовувалися до нього адміністративні стягнення.

"Якщо тільки у вас — з'ясувати у командира, чи не притягувалися ви до адміністративної відповідальності (вживання алкоголю, невиконання розпорядження, усунення від посади та з інших причин). У такому разі у вас не затримка виплат, а їхнє позбавлення", — пояснила Лариса Кісь.

Рішення командира щодо позбавлення грошової винагороди можна оскаржити. Для цього військовослужбовець має право звернутися до вищого командування або подати позов до суду.

Якщо ж виплати затримують масово й причина не пов'язана з адміністративними стягненнями, адвокат радить спочатку подати скаргу до Міністерства оборони. За можливості це можна зробити колективно.

Якщо звернення не допомогло вирішити проблему, наступним кроком може бути звернення до суду.

Чому можуть затримувати бойові виплати

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з великої кількості виплат і надбавок. Тому помилка під час нарахування навіть однієї зі складових може призвести до того, що військовий отримає не всю суму.

Лариса Кісь наголошує, що виплата грошового забезпечення або додаткової винагороди не в повному обсязі через неправильне нарахування також є порушенням прав військовослужбовця.

Олена Воронкова зазначає, що затримки бойових виплат нерідко пов'язані з діями або бездіяльністю безпосередніх командирів та керівників підрозділів. Для призначення таких виплат необхідно оформити значну кількість документів, і саме на цьому етапі можуть виникати проблеми.

Окремі труднощі виникають із виплатами за період лікування після поранення.

"Зокрема, йдеться про важке поранення, коли військовому повинні виплачувати 100 000 грн. Але тут також найчастіша проблема саме в неналежному оформленні документів щодо поранення", — зазначає Олена Воронкова.

Якщо самостійно вирішити питання не вдається, військовослужбовець може звернутися по правову допомогу. За словами адвокатів, багато фахівців працюють дистанційно, тому для консультації та підготовки документів може бути достатньо телефона з камерою та доступу до інтернету.

Такий формат дозволяє отримувати юридичну допомогу без необхідності залишати місце дислокації або особисто приїжджати до суду.

Перевірити розмір належного грошового забезпечення також можна за допомогою калькулятора ГЗ на сайті Міністерства оборони України. Він розрахований з урахуванням мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2018 року за основними видами виплат.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплатять військовослужбовцям у вересні 2026 року. Як і раніше, грошове забезпечення військовослужбовців складатиметься з базових виплат і додаткових винагород. Нарахування будуть відбуватися кількома траншами.

Також Новини.LIVE писали, що для деяких військовослужбовців пропонують запровадити нову надбавку. Йдеться про інженерно-саперні, технічні та інші підрозділи Сил підтримки. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну.