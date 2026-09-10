Денежное обеспечение в ВСУ: 50, 70 и 100 тыс. грн предлагают начислять по-новому

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб

В Национальной ассоциации адвокатов Украины предлагают уточнить правила назначения дополнительного вознаграждения военнослужащим. Речь идет, в частности, о выплатах в размере 50, 70 и 100 тысяч гривен. Причиной стали разные подходы к толкованию отдельных норм, из-за которых военные могут сталкиваться с трудностями при получении причитающихся средств.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Как НААУ предлагает изменить правила начисления выплат

Национальная ассоциация адвокатов Украины инициировала внесение изменений в постановление Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168, которое регулирует выплаты военнослужащим и другим категориям лиц во время военного положения.

Также предлагается скорректировать Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденный приказом Министерства обороны от 7 июня 2018 года № 260.

Соответствующие предложения НААУ направила премьер-министру Сергею Корецкому и министру обороны Евгению Хмаре.

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Что предлагают изменить для выплаты 70 тысяч гривен

Одним из проблемных вопросов в НААУ назвали отсутствие четкого определения термина "линия боевого столкновения" в постановлении Кабмина.

Это понятие напрямую связано с дополнительным вознаграждением, в частности с единовременной выплатой в размере 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения боевых или специальных задач.

Из-за отсутствия законодательно закрепленного термина военно-административные органы могут руководствоваться ведомственными разъяснениями или нормативными документами, регулирующими гражданские вопросы. Как следствие, выполнение задач на отдельных участках фронта, в частности вблизи природных или водных преград, иногда не засчитывается как пребывание на линии боевого столкновения.

НААУ предлагает определить ее как условную границу между Силами обороны Украины и войсками противника, которая устанавливается в соответствии с боевыми донесениями за соответствующие сутки. При этом речь идет о границе между первыми траншеями, позициями и наблюдательными пунктами обороны без привязки к конкретной ширине или глубине.

Кто должен получать дополнительные 50 тысяч гривен

Отдельные замечания НААУ касаются выплаты в размере 50 тысяч гривен за выполнение боевых задач на пунктах управления.

По данным ассоциации, в ходе финансового контроля эта норма часто трактуется узко. Ее применяют преимущественно к военнослужащим, которые по штатной структуре относятся к соответствующему управлению или штабу.

В то же время без внимания могут оставаться военнослужащие, которых привлекают к дежурным сменам боевого управления и которые фактически осуществляют руководство боем в течение конкретных суток.

Поэтому НААУ предлагает распространить соответствующую норму также на состав дежурных смен боевого управления воинской части или сводного подразделения.

Кроме того, ассоциация предлагает добавить в перечень дивизионы. По оценке НААУ, отсутствие этого понятия может приводить к неравному подходу к военнослужащим артиллерийских, зенитно-ракетных и морских подразделений, входящих в состав дивизионов.

Как планируется уточнить правила выплаты 100 тысяч гривен

Еще одно предложение касается понятия "глубина выполнения боевых (специальных) задач". На практике его могут отождествлять с батальонным районом обороны.

В НААУ считают, что такая трактовка фактически устанавливает дополнительные ограничения для получения выплаты в размере 100 тысяч гривен и не соответствует положениям постановления Кабмина.

В связи с этим ассоциация предлагает заменить соответствующую формулировку на "районы ведения военных (боевых) действий, определенные приказами Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины".

В НААУ подчеркивают, что предложенные изменения должны устранить существующие правовые коллизии и обеспечить единообразное применение норм о дополнительном вознаграждении.

Кроме того, более четкие правила должны помочь командирам и финансово-экономическим службам определять законные основания для начисления средств. Это также должно снизить риски необоснованного удержания выплат и финансовых нарушений во время проверок.

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