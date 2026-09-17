В Украине обнулят индексацию зарплат: что изменится для работников в 2027 году

Мужчина держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новости.LIVE

Индексация заработной платы в 2027 году будет осуществляться по механизму, который применялся в предыдущие годы военного положения. Зарегистрированный в Верховной Раде проект госбюджета предусматривает обнуление накопленных сумм индексации по состоянию на декабрь 2026 года. В то же время новый расчет инфляции начнется с января 2027 года.

Об этом сообщает издание "Дебет-Кредит", передают Новини.LIVE.

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Что предусматривает проект госбюджета на 2027 год

Во вторник, 15 сентября, в Верховной Раде зарегистрировали проект Государственного бюджета Украины на 2027 год — законопроект №16000. Документ содержит положения о применении механизма индексации заработных плат, аналогичного тому, который действовал в 2025-м и 2026-м годах.

Речь идет об очередной отмене накопленных сумм индексации в начале нового года. Согласно тексту законопроекта:

все суммы индексации, которые возникли и были начислены работникам по состоянию на декабрь 2026 года, будут обнулены;

в январе 2027 года эти суммы уже не будут сохраняться;

работодатели не будут начислять фиксированную индексацию, сформированную до начала нового года.

Как будет рассчитываться индексация с января 2027 года

Поскольку положения статьи 55 нового проекта соответствуют нормам госбюджетов на 2025-й и 2026-й годы, для понимания будущего алгоритма эксперты советуют ориентироваться на разъяснения Гоструда и Минсоцполитики.

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Согласно официальной позиции ведомств, порядок расчета индексации в 2027 году будет предусматривать следующие этапы:

январь 2027 года станет новым базовым месяцем;

расчет индекса потребительских цен начнется с февраля по нарастающему итогу;

индексацию начнут выплачивать со следующего месяца после того, как индекс потребительских цен превысит порог в 103%.

Если работодатель повысит должностные оклады или тарифные ставки, например, с 1 февраля 2027 года, именно февраль станет новым базовым месяцем для дальнейшего расчета.

Можно ли не начислять индексацию

Для предприятий законодательство предусматривает возможность избежать начисления индексации путем регулярного повышения должностных окладов или тарифных ставок.

Такое повышение можно проводить каждый раз, когда индекс инфляции приближается к порогу в 103%, или систематически — например, в начале каждого квартала.

Законодательство об индексации не устанавливает минимальной суммы, на которую необходимо увеличить зарплату для изменения базового месяца. Поэтому формально оклад может быть повышен даже на 1 гривну.

В то же время конкретный размер повышения работодатель определяет самостоятельно, с учетом возможностей предприятия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какую минимальную зарплату заложили в госбюджет на 2027 год. Если документ будет принят, минимальная зарплата с 1 января вырастет на 10,4%. Увеличение показателей призвано частично компенсировать инфляционные процессы и поддержать покупательную способность населения.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине могут изменить правила начисления и выплаты зарплат. Это предусматривает новый проект Трудового кодекса. Одной из основных целей проекта является изменение подхода к определению минимальной заработной платы.