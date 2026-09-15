У Мінсоцполітики підрахували, якими мають бути зарплати та пенсії українців: суми далекі від реальних

Чоловік показує порожні кишені. Фото: magnific.com

Фактичний прожитковий мінімум в Україні суттєво перевищує розміри соціальних стандартів, затверджених державою. За розрахунками Мінсоцполітики, працюючій людині для забезпечення базових потреб щомісяця потрібно понад 12 тис. грн. Водночас мінімальна зарплата становить 8 647 грн, а мінімальна пенсія — лише 2 595 грн.

Про це повідомляє OBOZ.UA, передають Новини.LIVE.

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Скільки потрібно працюючій людині

Як йдеться у відповіді Мінсоцполітики на запит видання, у липні фактичний прожитковий мінімум дещо знизився порівняно з червнем. Однією з причин стало сезонне здешевлення окремих продуктів.

Водночас із початком опалювального сезону витрати населення можуть знову зрости.

У середньому працюючій людині щомісяця необхідно 12 105,12 грн. У цю суму включені не лише витрати на товари та послуги, а й обов’язкові платежі.

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Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн. Таким чином, дохід людини, яка отримує мінімалку, є нижчим за фактичний прожитковий мінімум.

Якою має бути мінімальна пенсія

Окремо розраховується сума, необхідна для забезпечення базових потреб людини, яка втратила працездатність. За даними Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для такої категорії становить 7 455 грн.

Водночас мінімальна пенсія в Україні дорівнює 2 595 грн. Отже, її розмір більш ніж удвічі нижчий за суму, яка, за розрахунками, потрібна непрацездатній людині для покриття основних витрат.

Скільки потрібно на дитину

Фактичний прожитковий мінімум визначають і для дітей різного віку. Зокрема, на дитину віком до 6 років щомісяця потрібно щонайменше 7 854,75 грн.

Для дитини віком від 6 до 18 років цей показник становить 9 997,7 грн. Йдеться про вартість базових товарів, продуктів і послуг за поточними ринковими цінами.

Який дохід потрібен родині з двома дітьми

Якщо у родині двоє дорослих, підліток і дитина віком до 6 років, її сукупний щомісячний дохід має становити щонайменше 42 062,7 грн.

Саме такою є розрахункова сума фактичного прожиткового мінімуму для сім’ї з чотирьох осіб. Вона показує, скільки коштів потрібно для забезпечення базових потреб усіх членів родини.

Чим фактичний прожитковий мінімум відрізняється від офіційного

Фактичний прожитковий мінімум — це розрахована Мінсоцполітики вартість базового набору продуктів, товарів і послуг з урахуванням актуальних ринкових цін, які публікує Держстат.

Показник щомісяця відображає реальні витрати населення та дає змогу оцінити рівень бідності. Однак під час призначення державних соціальних виплат і пенсій застосовується інший прожитковий мінімум — занижений показник, затверджений у законі про Державний бюджет.

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