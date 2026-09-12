Мінімальна зарплата, комунальні тарифи і податки для ФОП: що чекає українців у жовтня

Дівчата гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року фінанси українців не чекають вагомі зрушення. Наші громадяни сподіваються на підвищення зарплати та соціальних стандартів, однак найближчим часом ніяких змін не передбачають. Тарифи на комунальні послуги і податкові зобов’язання для ФОП теж залишаться на попередньому рівні. Ми дізналися, з якими сумами доведеться мати справу людям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає українців у жовтні 2026 року.

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Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Соціальні стандарти затверджені законом "Про Державний бюджет України на 2026 рік", їх не планують переглядати. Хоча не виключено, що з січня 2027-го деякі показники зміняться. У жовтні мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн, а в погодинному розрізі йдеться про суму 52 грн.

Прожитковий мінімум відрізняється для певних демографічних груп і дорівнює:

для однієї людини — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Перегляд соціальних стандартів потягне за собою перерахунок багатьох виплат і сум, які залежать від мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Наприклад, зміняться податкові ставки для ФОП на спрощеній системі, соціальна допомога для осіб без стажу, підтримка сімей із дітьми, навіть штрафи за порушення трудового законодавства.

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Що буде з комунальними тарифами

Українці платитимуть за газ фіксований тариф на рівні 7,96 грн/куб. Йдеться про споживачів, яких обслуговує компанія "Нафтогаз", а це близько 98% побутових клієнтів. Вартість не зміниться принаймні до 30 квітня 2027 року, згідно з інформацією на офіційному сайті постачальника.

Ціна електроенергії до кінця жовтня — 4,32 грн за кВт⋅год. Наразі немає достовірних відомостей про підготовку нового тарифу для українців: не виключено, що уряд продовжить дію чинного на весь наступний опалювальний сезон.

Водночас із 1 жовтня запрацює механізм підтримки окремих домогосподарства. Для осель з електроопаленням запровадять пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год. Його будуть застосовувати до обсягу споживання, що не перевищує встановлений ліміт (максимум 2 000 кВт⋅год на місяць).

Вартість водопостачання та водовідведення затверджують місцеві водоканали, єдиного тарифу для всіх українців немає. Ознайомитися з актуальними цінами можна на офіційних сайтах компаній, які обслуговують конкретний населений пункт.

Тарифи на воду у вересні 2026 року. Фото: КМДА

Податки для ФОП у жовтні

Фізичним особам-підприємцям не доведеться платити більше коштів у державний бюджет. Податкові ставки залишаться незмінними, вони перебуватимуть на такому рівні для ФОП на спрощеній системі:

військовий збір для 1 та 2 групи — 864,70 грн/міс.;

військовий збір для 3 групи — 1% від доходу;

єдиний податок для 1 групи — 332,80 грн/міс.;

єдиний податок для 2 групи — 1 729,40 грн/міс.;

єдиний податок для 3 групи — 5% від доходу;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.

Фізичні особи також сплачують податки з доходів. Йдеться про офіційну зарплату, винагороду за виконання робіт або надання послуг, пасивний заробіток, кошти від оренди житла та інші грошові надходження. У жовтні українці повинні віддавати 18% ПДФО та 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які пільги надає держава дітям ВПО у вересні 2026 року. Неповнолітні зі статусом внутрішньо переміщених осіб можуть розраховувати на пільгове зарахування до закладів дошкільної освіти. Плюс їх забезпечують безплатним харчуванням у дитсадках.

Також Новини.LIVE розповідали, який розмір державної соціальної допомоги у вересні. Пенсіонерам, які не мають достатньо страхового стажу, виплачують 2 595 грн щомісяця. Проте вони можуть докупити кілька місяців або років стажу, якщо терміну не вистачає.