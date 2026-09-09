Пільги для дітей ВПО в Україні: які виплати та допомогу можна отримати у вересні 2026 року

Дівчинка сидить на сходах біля пункту прийому ВПО. Фото: УНІАН

В Україні діти з числа внутрішньо переміщених осіб можуть користуватися різними видами державної підтримки під час навчання, оздоровлення та перебування під опікою. Йдеться, зокрема, про пільгове зарахування до дитсадків і шкіл, безоплатне харчування, соціальні стипендії, допомогу на оздоровлення та інші виплати. Для оформлення частини пільг знадобиться довідка ВПО.

Про це розповіли у пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації, передають Новини.LIVE.

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Які пільги доступні дітям у дитсадках та школах

Діти дошкільного віку зі статусом ВПО мають право на пільгове зарахування до закладів дошкільної освіти. Крім того, для них передбачене безоплатне харчування у дитсадках.

Школярі з числа внутрішньо переміщених осіб також можуть скористатися пільговим зарахуванням до закладів загальної середньої освіти.

Діти, які навчаються очно або за змішаною формою, мають право на безоплатні гарячі обіди. Окремо для першокласників передбачена одноразова грошова допомога за програмою "Пакунок школяра" — 5 000 грн на дитину.

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На яку підтримку можуть розраховувати студенти

Для дітей ВПО, які навчаються у закладах професійної освіти, передбачено кілька видів державної підтримки. Зокрема, вони можуть отримувати соціальну стипендію, мають право на першочергове поселення до гуртожитку, безоплатне проживання та харчування.

Для студентів коледжів і закладів вищої освіти, які навчаються на бюджеті за денною формою, передбачені:

соціальна стипендія;

переведення на вакантні бюджетні місця під час вступу;

першочергове поселення до гуртожитку;

знижка на проживання в гуртожитку — в окремих закладах;

спрощена процедура вступу для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій.

Щоб скористатися відповідними пільгами, до пакета документів, який вимагає навчальний заклад, необхідно додати довідку ВПО.

Допомога на оздоровлення та інші виплати

Для відпочинку та відновлення дітей можна скористатися державною програмою "єОздоровлення". Допомога становить 14 165 грн на дитину віком від 7 до 18 років.

Кошти зараховують на спеціальну картку. Використати їх потрібно протягом трьох місяців із дня надходження для оплати путівки до оздоровчого закладу.

Окремі види підтримки передбачені також для усиновлювачів. Зокрема, вони можуть отримати грошову допомогу в розмірі 41 280 грн на дитину, оплачувані відпустки та соціальний супровід.

Для сімей, які тимчасово взяли на виховання дитину, що залишилася без батьківського піклування через війну, передбачена соціальна допомога "Дитина не одна". Її призначають на шість місяців, а розмір виплати залежить від віку та стану здоров’я дитини.

Де оформлювати державну допомогу

Для оформлення передбачених державою виплат і пільг батькам, усиновлювачам, піклувальникам або іншим уповноваженим особам необхідно звернутися до органів соціального захисту населення, ЦНАПу або місцевої громади.

Водночас перед зверненням варто уточнити перелік необхідних документів, оскільки він може відрізнятися залежно від конкретного виду допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які категорії дітей можуть їздити в громадському транспорті безплатно. Для цього важливо мати відповідне посвідчення, а в окремих містах — ще й електронний квиток. Пільга також поширюється на автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості.

Також Новини.LIVE писали, кому треба повідомити ПФУ про вступ дитини до закладу освіти. Йдеться про громадян, які отримують соціальну допомогу чи інші державні виплати. Аби контролюючий орган правильно розрахував суму грошової підтримки, необхідно вчасно надати дані про зміни.