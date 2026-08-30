Пенсійний фонд може зупинити чи урізати виплати: що мають повідомити українці

Люди біля відділення Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Деякі життєві обставини впливають на право громадян отримувати державну соціальну допомогу чи інші виплати. До таких належить навчання дитини в закладі освіти. Аби контролюючий орган правильно розрахував суму грошової підтримки, необхідно вчасно повідомити про зміни. Ми розібралися, що треба зробити українцям найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

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Що має знати Пенсійний фонд

Стаття 14 закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю" говорить про необхідність одержувачам соцпідтримки інформувати ПФУ про обставини, здатні вплинути на умови призначення коштів. До переліку важливих відомостей входить:

вступ дитини до закладу освіти;

зміна форми навчання;

завершення навчання або відрахування тощо.

"У разі невиконання цього обов'язку та одержання зайвих сум державної соціальної допомоги одержувачі повинні відшкодувати органам, що призначають кошти, надміру виплачені суми", — йдеться в законі.

Наприклад, діти померлого годувальника мають право на допомогу до закінчення навчання, якщо здобувають освіту за денною формою, але не довше досягнення 23 років. Своєчасне інформування ПФУ допоможе уникнути проблем і зберегти правильність нарахування коштів.

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Кому можуть урізати пенсію

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам можуть призупинити виплати або зменшити суму внаслідок приховання відомостей про життєві обставини. Українцям дають 10 днів на актуалізацію інформації, яка здатна вплинути на нарахування пенсії. Йдеться про зміну:

паспорта;

прізвища;

контактних даних;

банківських реквізитів;

місця роботи або відкриття/припинення підприємницької діяльності.

Залежно від ситуації втрачається право на надбавки чи мінімальний розмір виплати, і виходить, що пенсіонер якийсь час буде отримувати більше, ніж йому належить за законом. Якщо ПФУ виявить помилку, то може урізати щомісячну суму для покриття заборгованості.

Актуалізація даних доступна різними способами. Наприклад, через портал контролюючого органу, свого роботодавця, у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду та поштою (слід надіслати документи рекомендованим листом).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на які пенсії можуть розраховувати особи з інвалідністю в Україні. Станом на вересень 2026 року розмір виплати залежить від групи інвалідності та пенсії за віком. Ми розібралися, скільки мінімально отримають наші громадяни найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, кому перерахують пенсії у вересні. Йдеться про збільшення суми виплат завдяки віковим надбавкам. Після досягнення 70 років українцям нараховують доплату на рівні 300 грн щомісяця, а максимальний розмір дорівнює 570 грн для 80-річних.