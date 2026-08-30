Пенсионный фонд может остановить или урезать выплаты: что должны сообщить украинцы

Люди возле отделения Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

Некоторые жизненные обстоятельства оказывают влияние на право граждан получать государственную социальную помощь или другие выплаты. К таковым относится обучение ребенка в учебном заведении. Чтобы контролирующий орган правильно рассчитал сумму денежной поддержки, необходимо своевременно сообщить об изменениях. Мы разобрались, что нужно сделать украинцам в ближайшее время.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области.

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Что должен знать Пенсионный фонд

Статья 14 закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью" говорит о необходимости получателям соцподдержки информировать ПФУ об обстоятельствах, способных повлиять на условия назначения средств. В перечень важных сведений входит:

поступление ребенка в учебное заведение;

изменение формы обучения;

завершение обучения или отчисления.

"В случае невыполнения этой обязанности и получения излишних сумм государственной социальной помощи получатели должны возместить органам, назначающим деньги, излишне выплаченные суммы", — говорится в законе.

Например, дети умершего кормильца имеют право на пособие до окончания обучения, если получают образование по дневной форме, но не дольше достижения 23 лет. Своевременное информирование ПФУ поможет избежать проблем и сохранить правильность начисления средств.

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Кому могут урезать пенсию

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам могут приостановить выплаты или уменьшить сумму из-за сокрытия сведений о жизненных обстоятельствах. Украинцам дают 10 дней на актуализацию информации, способной повлиять на начисление пенсии. Речь идет об изменении:

паспорта;

фамилии;

контактных данных;

банковских реквизитов;

места работы или открытия/прекращения предпринимательской деятельности.

В зависимости от ситуации теряется право на надбавки или минимальный размер выплаты, и получается, что пенсионер какое-то время будет получать больше, чем ему положено по закону. Если ПФУ обнаружит ошибку, может урезать ежемесячную сумму для покрытия задолженности.

Актуализация данных доступна разными способами. Например, через портал контролирующего органа, своего работодателя, в любом сервисном центре Пенсионного фонда и по почте (следует отправить документы заказным письмом).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какие пенсии могут рассчитывать лица с инвалидностью в Украине. По состоянию на сентябрь 2026 размер выплаты зависит от группы инвалидности и пенсии по возрасту. Мы разобрались, сколько минимально получат наши граждане в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому перечислят пенсии в сентябре. Речь идет об увеличении суммы выплат благодаря возрастным надбавкам. По достижении 70 лет украинцам начисляют доплату в 300 грн ежемесячно, а максимальный размер равен 570 грн для 80-летних.