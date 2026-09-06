Безкоштовний транспорт для дітей у 2026 році: у кого не можуть вимагати оплату за проїзд

Дитина в автобусі. Фото: Magnific

Деякі українські діти мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але для цього важливо мати посвідчення, а в окремих містах — ще й електронний квиток. Якщо водій або перевізник відмовляється везти дитину безкоштовно, ситуацію можна зафіксувати та поскаржитися. Відомо, як скористатися пільгою та що робити, якщо її не визнають.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Безоплатну правничу допомогу.

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Хто може їздити безкоштовно

Право на безоплатний проїзд мають діти з багатодітних сімей до 18 років. Пільга також зберігається до 23 років для тих, хто навчається за денною або дуальною формою. Йдеться про учнів закладів загальної середньої освіти, професійної освіти, фахових коледжів та студентів закладів вищої освіти.

Який транспорт охоплює пільга

Безкоштовно можна користуватися міським пасажирським транспортом, але не таксі. Пільга також поширюється на автомобільний транспорт загального користування в сільській місцевості. Крім того, дитина може безкоштовно їздити залізничним та водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Це стосується, зокрема, внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних маршрутів. При цьому значення не має, наскільки далеко дитина їде і де вона проживає.

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Що потрібно мати із собою

Щоб скористатися пільгою, дитині потрібно пред’явити посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. Якщо в місті працює автоматизована система обліку оплати проїзду, знадобиться також електронний квиток.

Якщо водій відмовляється везти безкоштовно

Відмову не варто залишати без уваги. Насамперед потрібно зафіксувати якомога більше деталей поїздки: дані перевізника та водія, номер транспортного засобу, час і маршрут. Також варто зберегти квиток та, якщо є така можливість, записати контакти свідків, які бачили ситуацію.

Після цього можна звернутися із заявою до поліції, Державної служби України з безпеки на транспорті або до органу місцевого самоврядування, на території якого проходить маршрут. До заяви радять додати копії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї та проїзного квитка.

Хто ще може скористатися пільгами на перевезення

У вересні право на безоплатний проїзд мають ще кілька категорій українців. Зокрема:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

військовослужбовці строкової служби;

діти до шести років без окремого місця;

постраждалі учасники Революції Гідності;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори аварії;

особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі;

ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;

люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;

реабілітовані особи, яким встановили інвалідність через політичні репресії.

Для безкоштовної поїздки також потрібно мати документ, який підтверджує право на пільгу.

Раніше Новини.LIVE писали, як оформити пільгу на комуналку за фактичним місцем проживання. Пільговику не обов’язково жити за зареєстрованою адресою, але потрібно підтвердити фактичне проживання довідкою ВПО, договором оренди або актом обстеження. Якщо таких документів немає, акт може скласти посадова особа місцевої ради.

Також Новини.LIVE розповідали, які соціальні гарантії у вересні доступні родинам українських військових. Діти можуть отримувати освітні пільги, а члени сім’ї — медичну допомогу у визначених законом випадках. Для родин учасників бойових дій передбачена 75% знижка на комунальні послуги, а додаткові знижки можна знайти в програмі "Плюси" в Армія+.