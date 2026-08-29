Пільги на проїзд у громадському транспорті: кому не доведеться платити у вересні

Безплатний проїзд у транспорті: в кого будуть пільги у вересні
Деякі громадяни України мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Пільга доступна лише за наявності підтверджувального документу — без нього у випадку перевірки отримати 100% знижки не вийде. Водночас скористатися своїм статусом не вдасться у міжміських автобусах, таксі, метрополітені та поїздах далекого сполучення.
Сайт Новини.LIVE розповідає, хто має право безплатно їздити у громадському транспорті станом на вересень 2026 року.
Безплатний проїзд у транспорті
Пільгові перевезення пасажирів поширюються на тролейбуси, трамваї, електрички, приміські автобусні маршрути та інший міський наземний транспорт. Для маршрутних таксі ситуація відрізняється: безплатний проїзд регулюється рішеннями органів місцевого самоврядування.
У вересні 2026 року пільгою можуть скористатися такі категорії українців:
- пенсіонери за віком;
- учасники бойових дій;
- діти з багатодітних сімей;
- військовослужбовці строкової служби;
- діти до шести років без окремого місця;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- батьки загиблих або зниклих безвісти військових;
- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
- постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори аварії;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі;
- ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;
- поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;
- люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;
- реабілітовані особи, яким встановили інвалідність через політичні репресії.
"Перевізнику на автобусних маршрутах загального користування забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова тягне за собою відповідальність", — пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.
Втрати громадського транспорту від пільгових перевезень пасажирів фінансують за рахунок місцевого бюджету. Міська влада повинна заздалегідь передбачити видатки на ці потреби і забезпечити контроль за цільовим використанням коштів.
Як оскаржити відмову перевізника
Трапляються випадки, коли пільговикам відмовлять у безплатному проїзді. Найчастіше проблеми виникають саме в маршрутних таксі: компанії спеціально обмежують кількість місць чи змушують пасажирів повністю оплачувати послуги, намагаючись мінімізувати втрати.
В такому випадку необхідно зафіксувати неправомірні дії перевізника. Намагайтеся записати розмову на відео, зберегти номер транспортного засобу і назву компанії. Якщо довелося купити квиток, не викидайте його, оскільки це доказ порушення. Одразу зателефонуйте в поліцію за номером 102 і залиште скаргу.
Раніше Новини.LIVE писали, що люди з інвалідністю III групи не мають можливості безплатно їздити у міському транспорті. Однак пільги запроваджує місцева влада. Додатково передбачена знижка 50% на користування послугами залізничного перевізника станом на 2026 рік.
Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть розраховувати на надбавки у вересні. Люди похилого віку отримують додаткові кошти в разі утримання дітей до 18 років. Сума щомісячної доплати перебуває на рівні 150 грн, для призначення необхідно звернутися в ПФУ.