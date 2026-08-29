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Головна Економіка Безплатний проїзд у транспорті: в кого будуть пільги у вересні

Безплатний проїзд у транспорті: в кого будуть пільги у вересні

Ua ru
29 серпня 2026 15:15
Пільги на проїзд у громадському транспорті: кому не доведеться платити у вересні
Пасажири міського автобусу. Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни України мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Пільга доступна лише за наявності підтверджувального документу — без нього у випадку перевірки отримати 100% знижки не вийде. Водночас скористатися своїм статусом не вдасться у міжміських автобусах, таксі, метрополітені та поїздах далекого сполучення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто має право безплатно їздити у громадському транспорті станом на вересень 2026 року.

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Безплатний проїзд у транспорті

Пільгові перевезення пасажирів поширюються на тролейбуси, трамваї, електрички, приміські автобусні маршрути та інший міський наземний транспорт. Для маршрутних таксі ситуація відрізняється: безплатний проїзд регулюється рішеннями органів місцевого самоврядування.

У вересні 2026 року пільгою можуть скористатися такі категорії українців:

  • пенсіонери за віком;
  • учасники бойових дій;
  • діти з багатодітних сімей;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • діти до шести років без окремого місця;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • батьки загиблих або зниклих безвісти військових;
  • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори аварії;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі;
  • ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;
  • поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;
  • реабілітовані особи, яким встановили інвалідність через політичні репресії.

"Перевізнику на автобусних маршрутах загального користування забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова тягне за собою відповідальність", — пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Втрати громадського транспорту від пільгових перевезень пасажирів фінансують за рахунок місцевого бюджету. Міська влада повинна заздалегідь передбачити видатки на ці потреби і забезпечити контроль за цільовим використанням коштів.

Як оскаржити відмову перевізника

Трапляються випадки, коли пільговикам відмовлять у безплатному проїзді. Найчастіше проблеми виникають саме в маршрутних таксі: компанії спеціально обмежують кількість місць чи змушують пасажирів повністю оплачувати послуги, намагаючись мінімізувати втрати.

В такому випадку необхідно зафіксувати неправомірні дії перевізника. Намагайтеся записати розмову на відео, зберегти номер транспортного засобу і назву компанії. Якщо довелося купити квиток, не викидайте його, оскільки це доказ порушення. Одразу зателефонуйте в поліцію за номером 102 і залиште скаргу.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди з інвалідністю III групи не мають можливості безплатно їздити у міському транспорті. Однак пільги запроваджує місцева влада. Додатково передбачена знижка 50% на користування послугами залізничного перевізника станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть розраховувати на надбавки у вересні. Люди похилого віку отримують додаткові кошти в разі утримання дітей до 18 років. Сума щомісячної доплати перебуває на рівні 150 грн, для призначення необхідно звернутися в ПФУ.

поїздки транспорт пільги громадський транспорт пасажири
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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