Пільги на проїзд у громадському транспорті: кому не доведеться платити у вересні

Пасажири міського автобусу. Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни України мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Пільга доступна лише за наявності підтверджувального документу — без нього у випадку перевірки отримати 100% знижки не вийде. Водночас скористатися своїм статусом не вдасться у міжміських автобусах, таксі, метрополітені та поїздах далекого сполучення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто має право безплатно їздити у громадському транспорті станом на вересень 2026 року.

Реклама

Безплатний проїзд у транспорті

Пільгові перевезення пасажирів поширюються на тролейбуси, трамваї, електрички, приміські автобусні маршрути та інший міський наземний транспорт. Для маршрутних таксі ситуація відрізняється: безплатний проїзд регулюється рішеннями органів місцевого самоврядування.

У вересні 2026 року пільгою можуть скористатися такі категорії українців:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

діти з багатодітних сімей;

військовослужбовці строкової служби;

діти до шести років без окремого місця;

постраждалі учасники Революції Гідності;

батьки загиблих або зниклих безвісти військових;

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори аварії;

особи з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючі;

ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ;

поліцейські та співробітники СБУ під час виконання службових обов’язків;

люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують;

реабілітовані особи, яким встановили інвалідність через політичні репресії.

"Перевізнику на автобусних маршрутах загального користування забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова тягне за собою відповідальність", — пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Читайте також:

Втрати громадського транспорту від пільгових перевезень пасажирів фінансують за рахунок місцевого бюджету. Міська влада повинна заздалегідь передбачити видатки на ці потреби і забезпечити контроль за цільовим використанням коштів.

Як оскаржити відмову перевізника

Трапляються випадки, коли пільговикам відмовлять у безплатному проїзді. Найчастіше проблеми виникають саме в маршрутних таксі: компанії спеціально обмежують кількість місць чи змушують пасажирів повністю оплачувати послуги, намагаючись мінімізувати втрати.

В такому випадку необхідно зафіксувати неправомірні дії перевізника. Намагайтеся записати розмову на відео, зберегти номер транспортного засобу і назву компанії. Якщо довелося купити квиток, не викидайте його, оскільки це доказ порушення. Одразу зателефонуйте в поліцію за номером 102 і залиште скаргу.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди з інвалідністю III групи не мають можливості безплатно їздити у міському транспорті. Однак пільги запроваджує місцева влада. Додатково передбачена знижка 50% на користування послугами залізничного перевізника станом на 2026 рік.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери можуть розраховувати на надбавки у вересні. Люди похилого віку отримують додаткові кошти в разі утримання дітей до 18 років. Сума щомісячної доплати перебуває на рівні 150 грн, для призначення необхідно звернутися в ПФУ.