Льготы на проезд в общественном транспорте: кому не придется платить в сентябре

Пассажиры городского автобуса. Фото: Новини.LIVE

Некоторые граждане Украины имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота предоставляется только при наличии подтверждающего документа — без него в случае проверки получить 100% скидки не получится. В то же время воспользоваться своим статусом не удастся в междугородних автобусах, такси, метро и поездах дальнего следования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право бесплатно ездить в общественном транспорте по состоянию на сентябрь 2026 года.

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Бесплатный проезд в транспорте

Льготные перевозки пассажиров распространяются на троллейбусы, трамваи, электрички, пригородные автобусные маршруты и другой городской наземный транспорт. Для маршрутных такси ситуация иная: бесплатный проезд регулируется решениями органов местного самоуправления.

В сентябре 2026 года льготой могут воспользоваться такие категории украинцев:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

дети до шести лет без отдельного места;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторы аварии;

лица с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие;

ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и лица, их сопровождающие;

реабилитированные лица, которым установили инвалидность в результате политических репрессий.

"Перевозчику на автобусных маршрутах общего пользования запрещается отказывать в льготном перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом. Безосновательный отказ влечет за собой ответственность", — пояснили специалисты Бесплатной юридической помощи.

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Убытки общественного транспорта от льготных перевозок пассажиров финансируются за счет местного бюджета. Городские власти должны заранее предусмотреть расходы на эти нужды и обеспечить контроль за целевым использованием средств.

Как обжаловать отказ перевозчика

Бывают случаи, когда льготникам отказывают в бесплатном проезде. Чаще всего проблемы возникают именно в маршрутных такси: компании специально ограничивают количество мест или заставляют пассажиров полностью оплачивать услуги, пытаясь минимизировать убытки.

В таком случае необходимо зафиксировать неправомерные действия перевозчика. Постарайтесь записать разговор на видео, запомнить номер транспортного средства и название компании. Если пришлось купить билет, не выбрасывайте его, поскольку это доказательство нарушения. Сразу позвоните в полицию по номеру 102 и подайте жалобу.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди с инвалидностью III группы не имеют возможности бесплатно ездить в городском транспорте. Однако льготы вводятся местными властями. Кроме того, на 2026 год предусмотрена скидка 50% на пользование услугами железнодорожного перевозчика.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут рассчитывать на надбавки в сентябре. Пожилые люди получают дополнительные деньги в случае содержания детей до 18 лет. Сумма ежемесячной доплаты составляет 150 грн, для ее назначения необходимо обратиться в ПФУ.