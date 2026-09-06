Бесплатный проезд для детей в 2026 году: с кого не могут взимать плату за проезд

Ребенок в автобусе. Фото: Magnific

Некоторые украинские дети имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Но для этого важно иметь удостоверение, а в некоторых городах — еще и электронный билет. Если водитель или перевозчик отказывается перевозить ребенка бесплатно, ситуацию можно зафиксировать и подать жалобу. Известно, как воспользоваться льготой и что делать, если ее не признают.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Бесплатную юридическую помощь.

Реклама

Кто может ездить бесплатно

Право на бесплатный проезд имеют дети из многодетных семей до 18 лет. Льгота также сохраняется до 23 лет для тех, кто учится по дневной или дуальной форме. Речь идет об учащихся учреждений общего среднего образования, профессионального образования, специализированных колледжей и студентах высших учебных заведений.

На какой транспорт распространяется льгота

Бесплатно можно пользоваться городским пассажирским транспортом, но не такси. Льгота также распространяется на автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности. Кроме того, ребенок может бесплатно ездить на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, а также на автобусах пригородных и междугородных маршрутов.

Это касается, в частности, внутрирайонных, внутри- и межобластных маршрутов. При этом не имеет значения, как далеко ребенок едет и где он проживает.

Читайте также:

Что нужно иметь при себе

Чтобы воспользоваться льготой, ребенку необходимо предъявить удостоверение ребенка из многодетной семьи. Если в городе действует автоматизированная система учета оплаты проезда, понадобится также электронный билет.

Если водитель отказывается везти бесплатно

Отказ не стоит оставлять без внимания. Прежде всего нужно зафиксировать как можно больше деталей поездки: данные перевозчика и водителя, номер транспортного средства, время и маршрут. Также стоит сохранить билет и, если есть такая возможность, записать контакты свидетелей, которые видели ситуацию.

После этого можно обратиться с заявлением в полицию, Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или в орган местного самоуправления, на территории которого проходит маршрут. К заявлению рекомендуется приложить копии удостоверения ребенка из многодетной семьи и проездного билета.

Кто еще может воспользоваться льготами на проезд

В сентябре право на бесплатный проезд имеют еще несколько категорий украинцев. В частности:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

военнослужащие срочной службы;

дети до шести лет без отдельного места;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

родители погибших или пропавших без вести военнослужащих;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и ликвидаторы аварии;

лица с инвалидностью вследствие войны и их сопровождающие;

ветераны военной службы, правоохранительных органов, полиции и СБУ;

полицейские и сотрудники СБУ при исполнении служебных обязанностей;

люди с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и лица, их сопровождающие;

реабилитированные лица, которым установлена инвалидность в результате политических репрессий.

Для бесплатной поездки также необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготу.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как оформить льготу на коммунальные услуги по фактическому месту жительства. Льготнику не обязательно проживать по зарегистрированному адресу, но необходимо подтвердить фактическое проживание справкой ВПЛ, договором аренды или актом обследования. Если таких документов нет, акт может составить должностное лицо местного совета.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие социальные гарантии в сентябре доступны семьям украинских военных. Дети могут получать льготы на образование, а члены семьи — медицинскую помощь в определённых законом случаях. Для семей участников боевых действий предусмотрена 75%-ная скидка на коммунальные услуги, а дополнительные скидки можно найти в программе "Плюсы" в приложении "Армия+".